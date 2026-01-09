  • 會員
大行報告 | 阿里巴巴看出185-$218花旗升滙控$138.3

09/01/2026

．5大行齊降網易(09999)目標價，最高218元最低185元

花旗看好滙控(00005)目標價升至138.3元，維持買入評級

德銀恢復友邦(01299)目標98元及買入評級

 

大行報告 | 阿里巴巴看出185-$218花旗升滙控$138.3

 

大行報告 | 阿里巴巴看出185-$218花旗升滙控$138.3

 

大行報告 | 阿里巴巴看出185-$218花旗升滙控$138.3
