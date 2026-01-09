大行報告 | 阿里巴巴看出185-$218花旗升滙控$138.3
09/01/2026
．5大行齊降網易(09999)目標價，最高218元最低185元
．花旗看好滙控(00005)目標價升至138.3元，維持買入評級
．德銀恢復友邦(01299)目標98元及買入評級
【你點睇?】美軍出兵、台海升溫、中美角力...一開年就咁多黑天鵝,你而家係加倉定現金為王?入嚟vote! ► ► 立即投票
09/01/2026
