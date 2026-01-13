大行報告 | 阿里、京東、百度、泡泡、快手及平保最新評級/目標價，一表盡掌握
13/01/2026
．建銀國際、大和下調阿里巴巴(09988)目標價，分別看195元及191元
．富瑞降京東(09618)目標至190元，維持買入評級
．瑞銀下調泡泡瑪特(09992)目標價，由380元降至326元
13/01/2026
2026-01-13
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-02
2025-12-31
