  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

大行報告 | 騰訊、小米、蔚來、小鵬及藥業股最新評級/目標價，一表盡掌握

06/02/2026

麥格理騰訊(00700)目標逾兩成半，兼降評級至中

花旗蔚來(09866)、小鵬(09868)目標價，分別看47.3元及107.8元

高盛唱好藥明系升兩股評級，其中藥明康德(02359)目標升至144.6元

 

大行報告 | 麥格理劈騰訊目標逾兩成半兼降至中性，高盛唱好藥明系升兩股評級

 

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

35.180

異動股

02205

康橋悅生活

1.110

異動股

02628

中國人壽

33.700

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.180
  • 02205 康橋悅生活
  • 1.110
  • 02628 中國人壽
  • 33.700
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 39.100
  • 01299 友邦保險
  • 83.500
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 12.570
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.550
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 24.640
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.180
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 430.600
  • 目標︰$420.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.000
  • 00700 騰訊控股
  • 547.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 243.200
  • 00981 中芯國際
  • 67.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.400
報章貼士
  • 03288 海天味業
  • 32.800
  • 目標︰$35.00
  • 09896 名創優品
  • 36.760
  • 目標︰$45.00
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 48.600
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2026 18:35  《盤後部署》港股再跌逾300點惟北水照撐，蔚來轉虧利好可短炒

06/02/2026 17:25  快手遭罰1.191億人幣，涉大量色情低俗內容直播，快手：誠懇接受，堅決整改

06/02/2026 17:10  【地皮截標】地政總署︰牛頭角彩霞道住宅地共接獲9份標書

06/02/2026 15:21  運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運

06/02/2026 18:35  《新股上市》瀾起科技(06809)暗盤收高近42%，每手賺4471元

06/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４９億元，買騰訊沽康方生物

06/02/2026 09:04  【大行炒Ｄ乜】麥格理劈騰訊目標逾兩成半兼降至中性，高盛唱好藥明系升兩股評級

06/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１２２，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 英皇酒店「此地無金」落袋近億，信風水命理定信金價見頂？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 千問免單量9小時超千萬，滬指連跌兩周，預製菜國標徵意見新文章
品味生活
生活
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

荃灣大牌檔｜鄭榮記堅持煮一碗好麵沖一杯好茶，人情味溫暖街坊逾60年新文章
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

2026馬年生肖運程︱屬猴文昌旺動中生財，屬雞紅鸞星動；屬狗太歲合事業地位提升，屬豬運勢平穩新文章
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜拆解百勝中國業績｜泡泡瑪特逆市跑出 ！｜騰訊咩事弱成咁呢？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

日本米芝蓮二星傳奇「壽司芳」登陸澳門！揚海老芋配北海道海膽、岡山牡蠣壽司，時令奢華Omakase！ 新文章
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

從完美人設到金錢陷阱的防範之道：網上交友安全指南！ 新文章
人氣文章

Fashion Feature

Marimekko 期間限定「Carry the Joy」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
流產危機｜泰國知名男星妻子懷胎9月流產，子宮破裂引發腹腔積血險死
人氣文章
人工受孕爭議｜美國白人夫婦誕黑人女兒驗，DNA揭無血緣關係控告診所植錯胚胎
人氣文章
食物安全｜央視揭黑心農戶用劇毒農藥，毒番薯流入全國新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 19:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞06/02/2026
運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區