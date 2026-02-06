大行報告 | 騰訊、小米、蔚來、小鵬及藥業股最新評級/目標價，一表盡掌握
06/02/2026
．麥格理劈騰訊(00700)目標逾兩成半，兼降評級至中
．花旗降蔚來(09866)、小鵬(09868)目標價，分別看47.3元及107.8元
．高盛唱好藥明系升兩股評級，其中藥明康德(02359)目標升至144.6元
【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？
06/02/2026
