大行報告 | 三桶油、阿里、百度、小米、新世界及信置最新評級/目標價

02/03/2026

伯恩斯坦升三桶油目標，其中中海油(00883)看27.8元

高盛阿里(09988)目標至180元，維持買入評級

高盛花旗齊升信置(00083)目標價，分別看15.2元及14.2元

 

大行報告 | 三桶油、阿里、百度、小米、新世界及信置最新評級/目標價

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

