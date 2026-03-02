大行報告 | 三桶油、阿里、百度、小米、新世界及信置最新評級/目標價
02/03/2026
．伯恩斯坦升三桶油目標，其中中海油(00883)看27.8元
．高盛降阿里(09988)目標至180元，維持買入評級
．高盛、花旗齊升信置(00083)目標價，分別看15.2元及14.2元
