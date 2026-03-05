  • 會員
大行報告 | 騰訊、小米、統一企業、ASMPT及油股最新評級/目標價，瑞銀牛看中海油$33.6

05/03/2026

滙證維持騰訊(00700)目標價770元，並維持買入評級

．多間大行點評統一企業(00220)，目標最高看11.9元最低8.5元

瑞銀牛看中海油(00883)目標33.6元，維持買入

 

大行報告 | 騰訊、小米、統一企業、ASMPT及油股最新評級/目標價，瑞銀牛看中海油$33.6

 

大行報告 | 騰訊、小米、統一企業、ASMPT及油股最新評級/目標價，瑞銀牛看中海油$33.6

 

即時重點新聞

05/03/2026 16:50  《盤後部署》兩會公布助力不大恒指午後曾倒跌，希慎績優股價挫現價吸引

05/03/2026 18:05  京東(09618)去年第四季經調整純利跌90%仍勝預期，新業務虧損收窄至148億元人民幣

05/03/2026 18:11  嗶哩嗶哩(09626)去年第四季盈利升4.71倍至5.1億人幣，經調整盈利升94%

05/03/2026 17:12  京東物流(02618)去年純利升7.2%至66.5億人幣，經調整盈利跌2.6%

05/03/2026 16:48  澳博(00880)去年盈轉虧蝕4.3億元，博彩淨收益跌2.4%，不派息

05/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２７７億元，買騰訊沽盈富基金

05/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】滙證升長和目標逾一成半，瑞銀升中海油目標逾一成

05/03/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２０４，一周拆息較上日微軟至２﹒…

