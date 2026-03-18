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大行報告 | 滙控、渣打、零跑、中海油、中石油最新評級/目標價，一表盡掌握

18/03/2026

摩通點評滙控(00005)及渣打(02888)，目標分別看180元及270元

．3間大行降零跑汽車(09863)目標價，其中建銀國際看最低57.4元

中銀國際滙證上調中海油(00883)目標，皆維持買入評級

 

大行報告 | 滙控、渣打、零跑、中海油、中石油最新評級/目標價,一表盡掌握

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2026 15:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2026 15:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2026 15:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2026 15:40
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