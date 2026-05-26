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大行報告 | 多行績後急升聯想目標，大摩點評內銀升四大行目標

26/05/2026

．多行績後急升聯想(00992)目標，最牛看27元

大摩調整多隻內銀股目標價，評級皆維持不變

高盛微升渣打(02888)目標至242元，籲買入

 

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