大行報告 | 多行績後急升聯想目標，大摩點評內銀升四大行目標
26/05/2026
．多行績後急升聯想(00992)目標，最牛看27元
．大摩調整多隻內銀股目標價，評級皆維持不變
．高盛微升渣打(02888)目標至242元，籲買入
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2026 12:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2026 12:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/05/2026 12:30
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