大行報告 | 小米績後大行目標變動不大，大和首次追蹤壁仞科技
27/05/2026
．小米(01810)績後大行目標變動不大，最高看67元最低看30.7元
．大和首次追蹤壁仞科技(06082)，目標看100元籲買入
．巴克萊升滙控(00005)及渣打(02888)目標，分別看168.52元及221.19元
重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此
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