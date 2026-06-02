  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

大行報告 | 美團績後最牛看$132，仲有金屬股內需股最新評級/目標價，一click就知道

02/06/2026

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02442

怡俊集團控股

45.600

異動股

01810

小米集團－Ｗ

29.620

異動股

02800

盈富基金

26.320

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02442 怡俊集團控股
  • 45.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 29.620
  • 02800 盈富基金
  • 26.320
  • 01399 銳信控股
  • 0.560
  • 00005 滙豐控股
  • 147.200
股份推介
  • 02618 京東物流
  • 13.570
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 13.050
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 26.580
  • 目標︰$28.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 29.920
  • 目標︰$36.50
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.450
  • 目標︰$5.74以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 481.600
  • 00100 MINIMAX-W
  • 667.500
  • 00981 中芯國際
  • 81.950
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.900
  • 00992 聯想集團
  • 26.580
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 28.700
  • 目標︰$32.00
  • 06088 FIT HON TENG
  • 9.070
  • 目標︰$11.00
  • 02269 藥明生物
  • 35.140
  • 目標︰$40.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/06/2026 17:30  《盤後部署》騰訊飆一成恒指重上兩萬六，北水走勢有異難言科技股已見底

02/06/2026 16:50  《本港經濟》本港今年4月零售業總銷貨價值314億元，按年升8.6%，遜預期

02/06/2026 16:02  光大證券料港股下半年有機會再試今年高位，下半年恒指目標28000點

02/06/2026 18:35  《新股上市》首鋼朗澤(02553)暗盤收高1.08倍，每手賺3140元

02/06/2026 14:03  李家超：將與哈薩克達成43份備忘錄及合作協議，明年首季開通阿拉木圖直航航班

02/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入22.23億元，買中芯沽騰訊

02/06/2026 09:02  【大行炒Ｄ乜】美團績後大行目標變動不大，花旗狠削老鋪黃金目標四成

02/06/2026 16:28  《財資快訊》美電穩報7.8381，隔夜拆息較上日微軟至2.05%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

香港樓市 | 長實趙國雄：香港樓市正走出谷底，「跌嘅機會已經睇唔到」新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超：將與哈薩克達成43份備忘錄及合作協議，明年首季開通阿拉木圖直航航班新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

光大證券料港股下半年有機會再試今年高位，下半年恒指目標28000點新文章
品味生活
生活
人氣文章

財智談．陳家揚

當勞力士遇上陀飛輪
人氣文章

玩樂假期

CHIIKAWA ARTIVERSE特展︱8 月尖沙咀全球首座 CHIIKAWA 巨型迴旋木馬＋四大主題區＋免費應援扇＋早鳥門票攻略
人氣文章

購物兵團

百佳88折｜6月6日買滿$150即減！PNS網購滿$800即享92折／滿$1,200即享88折新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

LED面罩有用嗎？如何挑選、使用秘訣，在家躺著就能抗老！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

法國元祖級Quiet Luxury！Carven憑甚麼再度成為巴黎時裝精的心頭好？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環日本「燒鳥道」傳奇弟子坐鎮：紀州備長炭＋本地三黃雞、一串一味、人生必食金黃濃厚雞湯配薑香雞飯！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲食陷阱｜4款麵包恐增脂肪肝糖尿病風險，醫生建議3大食用原則
人氣文章
飲食禁忌｜70多歲伯伯服藥後飲牛奶血壓暴跌，即睇牛奶相沖藥物名單新文章
人氣文章
酷熱天氣｜35°C風扇仔反變暖風機恐致中暑，醫生教用1神器極速降6°C
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/06/2026 01:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/06/2026
香港樓市 | 長實趙國雄：香港樓市正走出谷底，「跌嘅機會已經睇唔到」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

狠人特朗普，有權用到盡

02/06/2026 15:29

大國博弈

定期存款 | 中銀香港特選客戶7個月港元定存高達2.9厘，星...

01/06/2026 17:12

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火91天，美伊達成延長停火備忘錄5點共識

29/05/2026 09:17

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區