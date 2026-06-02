大行報告 | 美團績後最牛看$132，仲有金屬股內需股最新評級/目標價，一click就知道
02/06/2026
．美團(03690)績後多間大行齊點評，其中富瑞看最牛132元
．瑞銀升金屬股目標價，籲買入
．滙證更新多隻內需股目標，其中毛戈平(01318)目標削至70元
重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此
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