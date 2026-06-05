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大行報告 | 寧德時代最新目標價$888，中芯$70華虹$100

05/06/2026

花旗寧德時代(03750)最新目標價888元，籲買入

伯恩斯坦分別看中芯(00981)70元、華虹(01347)100元，維持跑贏大市評級

摩通滙證齊點評友邦(01299)，目標分別看112元及81元

 

大行報告 | 寧德時代最新目標價$888，中芯$70華虹$100

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