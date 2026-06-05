大行報告 | 寧德時代最新目標價$888，中芯$70華虹$100
05/06/2026
．花旗評寧德時代(03750)最新目標價888元，籲買入
．伯恩斯坦分別看中芯(00981)70元、華虹(01347)100元，維持跑贏大市評級
．摩通、滙證齊點評友邦(01299)，目標分別看112元及81元
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05/06/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/06/2026 22:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/06/2026 16:40
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