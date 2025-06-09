比拼華爾街－溫傑 | 特朗普與馬斯克反目，Tesla該如何部署？（有片）

上周美股有多個焦點，包括（一）中美元首通話、（二）美國勞動市場數據優於預期、（三）全球最大穩定幣發行商之一Circle掛牌上市，以及（四）美國總統特朗普與富商馬斯克鬧翻。最終三大指數按周計均上升，其中，標普500指數突破6000點，全周計上升1.5%。

特馬突然鬧翻

基於篇幅關係，以下主力剖析特朗普與馬斯克反目風波。簡單回顧的話，隨著兩人就稅收法案鬧翻，馬斯克在社交媒體公開表示，特朗普的關稅政策將導致今年下半年美國經濟出現衰退；更嚴重的是，馬斯克指後者涉及已故美國「富豪淫魔」愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的性犯罪案。另一方面，特朗普亦抨擊馬斯克「瘋了」(Crazy)。

及後雖然馬斯克態度有軟化跡象，在社交平台刪除一些針對特朗普的帖文，但後者已表明，自己與馬斯克的關係經已結束，並無意修補，又警告一旦馬斯克在明年中期選舉支持民主黨，將會面臨嚴重後果。

在討論兩人鬧翻對個股的影響前，先轉為分享本周重點。今周大家務必留意特朗普與馬斯克的風波發展，而中美將於英國舉行會談，同樣值得關注。此外，美國將會公布5月通脹數據，以CPI計，料按月升幅為0.2%，與前月一致，按年則升2.5%，高於前月的2.3%；核心CPI按月及按年升幅則分別預計為0.3%及3.0%。

特斯拉發展或受負面影響

針對個股，特朗普與馬斯克反目，首當其衝受到拖累的自然是後者旗下的特斯拉(US.TSLA)，其股價於上周四（5日）下跌14%（上周五則反彈3.7%）。原因是特朗普曾暗示，可能會終止特斯拉的政府合約，如落實，將直接打擊集團盈利。

進一步詳細分析的話，根據資料，特斯拉正享受410億美元的政府稅收減免，馬斯克手裏還有60億美元軍事衛星發射合同，以及和特朗普一起外交時把特斯拉的Robotaxi、機器人等賣到海外的隱形收益，甚至自動駕駛技術在政府審批流程上的難易程度等。兩人關係決裂，對集團全方面的業務開展和遠期收入均造成了實質的不確定性。

（美聯社）

基於兩人突然鬧翻，令市揚措手不及，加上他們性格鮮明：特朗普獨斷獨行、朝令夕改及喜怒無常，相信人人皆知；而馬斯克亦剛愎自用，又同樣愛發表爭議性言論（副總統萬斯形容馬斯克是情緒化的人，又不懂政治），令事件未來發展難以預測，基本因素分析暫時失效，短期將持續為特斯拉股價帶來波動。事實上，特斯拉股價自4月初的低位約220美元起步，至5月底一度升至最高360美元，升幅達六成，當負面消息出現，自然出現大量沽壓。

反向產品可用作對沖

考慮到能見度甚低，建議普通投資者先行觀望。如果已有持股而擔心股價進一步下跌，可留意相關的反向產品，即南方東英特斯拉每日反向(-2X)產品(07366)，作短線對沖之用。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

*筆者並非證監會持牌人，沒有持有上述股份。

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