比拼華爾街－溫傑 | 地緣政局主導美股，直播節目利Netflix（有片）

26/01/2026

　　美股上周經過周三及周四（21及22日）連續兩日反彈後，周五（23日）三大指數個別發展，道指跌0.6%，標指及納指則分別上升不足0.1%及0.3%。以上周五計，英特爾(US.INTC)成為了市場焦點，受業績不及預期所拖累，股價單日急挫17%。

 

　　一周計，雖然歐美針對格陵蘭的緊張關係降溫，可惜三大指數仍然按周下跌，道指及標指分別跌0.5%及0.4%，納指跌幅相對溫和，不足0.1%。至於近期表現亮麗的羅素2000指數，則按周下跌0.3%。

 

格陵蘭問題緩和

 

　　上周焦點繼續是地緣政局發展，一如上文所述，格陵蘭問題有所緩和。事緣美國總統特朗普上周在達沃斯與北約秘書長呂特會晤後宣布，已就格陵蘭問題與北約達成初步協議框架，因此取消原定於2月1日對歐洲八國加徵關稅的計劃。

 

　　可惜地緣政局問題何止格陵蘭，現時大家要繼續關注伊朗及加拿大。以前者為例，根據報道，美軍「林肯號」航母、數艘驅逐艦和一批戰機，早前開始從亞太地區調往中東，更已通過位於馬來西亞與印尼之間的馬六甲海峽，進入印度洋，市場擔心美國或於本月底對伊朗發動攻擊。至於加拿大，特朗普威脅若加拿大與中國達成貿易協議，會向前者徵收100%關稅。

 

　　今周其中一個重點（除以上的地緣政局外）是美國聯儲局議息，筆者估計當局將維持息率不變，而會後聲明相信用字亦將變動不大。經濟數據方面，今周將公布PPI、耐用品訂單、Case Shiller房價指數及消費者信心指數等多項數據。

 

　　業績公布當然值得關注，今周可算是超級重磅業績周，多間半導體相關公司，例如ASML(US.ASML)、Western Digital(US.WDC)、Sandisk(US.SNDK)，以及南韓的三星及海力士都會公布業績。而M7之中，特斯拉(US.TSLA)、微軟(US.MSFT)、Meta(US.META)和蘋果(US.AAPL)同樣會在今周公布業績。

 

Netflix直播徒手攀台北101

 

　　以下個股部分會再次介紹Netflix(US.NFLX)。剛過去的周末筆者在台北度過，周日（25日）的焦點是霍諾德(Alex Honnold)挑戰徒手攀登台北101。是次挑戰透過Netflix現場直播（《赤手獨攀台北101：直播(Skyscraper LIVE)》），由Elle Duncan主持，攀岩專家及Alex好友Emily Harrington提供專業解析，Pete Woods即時講述攀登進程，並邀請Seth Rollins、Mark Rober等嘉賓參與。

 

　　以Mark Rober計，他是有超過7200萬訂閱的YouTuber。其背景極其驚人，曾在太空總署(NASA)任職長達9年，其中最顯赫的戰功，便是參與了「好奇號(Curiosity)」火星探測車的開發工作。離開NASA後，他在蘋果擔任產品設計師，甚至擁有自動駕駛相關的VR技術專利。

 

估值回落至合理水平

 

　　由此可見，Netflix製作非常認真。隨著霍諾德挑戰成功，集團再一次證明即時直播的可觀發展潛力。本專欄曾剖析Netflix的投資價值，當時結論是基本因素吸引但估值偏高。2026年的預測市盈率已回落至30倍以下（因盈利增加及股價下跌），重現吸引力。

 

　　集團上周已公布第四季業績，減低盈收不及預期而拖累股價的風險，後續留意其收購華納兄弟探索(US.WBD)的事態發展。《香港股票分析師協會理事　溫傑》

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
　
《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

  • 6.690
