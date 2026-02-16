  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

比拼華爾街－溫傑 | 科技股仍落後，GE Vernova候低部署（有片）

16/02/2026

　　文章刊登之日為年廿九，比比先祝大家馬年身體健康、萬事如意。

 

　　上周五（13日）美股走勢反覆，一方面大型科企繼續受壓，但另一方面通脹數據低過預期，令市場的減息預期升溫，最終三大指數個別發展，道指及標指都上升0.1%，納指則跌0.2%。一周計，三大指數均下跌，道指及標指分別下跌1.2%及1.4%，納指再一次出現較顯著跌幅，按周跌2.1%。

 

經濟數據出現分歧

 

　　上周美國公布了多項重要經濟數據，例如：

 

　　－1月消費物價指數（CPI）按月升0.2%，市場預期漲0.3%；按年升2.4%，預期漲2.5%。

 

　　－去年12月零售銷售按月持平，市場預期為增加0.4%；同期扣除汽車的零售銷售亦按月持平，預期為增加0.3%。

 

　　－1月非農業職位增長由12月的4.8萬個，加快至13萬個，是一年以來最多，並遠多過市場預期的6.5萬個；期內失業率降0.1個百分點至4.3%，市場原估算維持於4.4%。

 

　　今周大家要留意的經濟數據首推第四季GDP增長，市場估計按季年化計算增速為2.9%，當中主要由消費所帶動。而去年12月的PCE則預期按月及按年分別增長0.3%及2.8%；核心PCE按月及按年或分別上升0.4%及3.0%。另外，其他多項經濟數據亦將公布，包括工業生產及部分樓市數據。

 

　　與此同時，地緣政局變化亦要留意。首先，特朗普表示，與伊朗的談判如果未能取得成果，他考慮向中東地區再派遣一支美軍航空母艦打擊群。另外，特朗普據報私下評估退出《美墨加協定（USMCA）》。最後，美國政府關稅案仍未有判決，消息指最高法院已定2月20日為下一個意見發布日（並預計在2月24日和25日亦發布意見）。

 

電力股可受惠AI發展

 

　　個股方面，今次介紹GE Vernova（US.GEV），其主要由原通用電氣的電力（Power）、可再生能源（Renewable Energy）及數位業務（Digital）合併而成，並於2024年4月獨立上市。集團現時的業務範圍包括電力（Power）、風能（Wind）及電氣化（Electrification）。

 

　　題外話，根據資料，Vernova是一個合成字：Ver源自Verde/Verdant（綠色／生機勃勃），Nova源自拉丁語，解作「新」，整個字象徵綠色能源新時代。

 

　　簡單而言，集團的最大賣點就是數據中心需要大量電力，利好其未來發展。集團2025財年第四季度業績優於預期，收入為109.6億美元，按年增長3.8%，超出預期約7.4億美元，每股收益為13.39美元，更遠高於預期的10.26美元。期內集團交付了222億美元的訂單，而積壓訂單進一步增加至1500億美元，提升未來收入及盈利的能見度。

 

　　更重要的是，集團提高了2026財年的指引，包括Prolec GE的收購，預期收入由之前預測的410億至420億美元，上調至440億至450億美元之間；調整後的EBITDA利潤率為11%至13%。（Prolec GE是一家領先的電網設備供應商，專注於製造不同等級和電壓的變壓器。公司最初是通用集團旗下的一間合資企業，GE Vernova於2026年初正式完成收購。）

 

估值偏高，已反映利好因素

 

　　集團前景理想，唯一問題是估值偏高，或已反映了市場的樂觀預期。建議先納入觀察名單，持續跟進其業績，待股價下跌再分段部署（初步觀點為回落至約740美元水平可開始布局）。

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

00669

創科實業

122.800

異動股

06696

多想雲

2.030

異動股

02720

樂欣戶外

30.040

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,533.19
    +32.26 (+0.065%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,843.22
    +7.05 (+0.103%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,578.38
    +31.71 (+0.141%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升81.925
變動率︰+2.318%
較港股︰-0.52%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升135.316
變動率︰+1.668%
較港股︰+0.83%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.727
變動率︰+1.421%
較港股︰+3.06%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.151
變動率︰-1.385%
較港股︰-7.73%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升25.170
變動率︰+2.068%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.770
變動率︰-1.667%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌45.230
變動率︰-1.930%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.890
變動率︰-3.200%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升43.930
變動率︰+4.026%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰跌108.490
變動率︰-3.991%
ZM
Zoom通訊
按盤價(USD)︰跌88.650
變動率︰-4.266%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌16.470
變動率︰-7.107%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/02/2026 03:19 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 18/02/2026 03:19 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00669 創科實業
  • 122.800
  • 06696 多想雲
  • 2.030
  • 02720 樂欣戶外
  • 30.040
  • 00826 天工國際
  • 4.220
  • 00290 國富量子
  • 3.150
股份推介
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 847.000
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.300
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 531.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.150
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.590
  • 目標︰--
人氣股
  • 02013 微盟集團
  • 2.020
  • 01725 中國技術集團
  • 0.830
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.660
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.640
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.700
報章貼士
  • 02252 微創機器人－Ｂ
  • 28.700
  • 目標︰$30.00
  • 09992 泡泡瑪特
  • 251.200
  • 目標︰--
  • 02714 牧原股份
  • 39.340
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/02/2026 13:10  《盤後部署》恒指今早先跌後升蛇年累漲6480點，美團多重利淡股價料未見底

16/02/2026 13:05  【送蛇迎馬】蛇年貴金屬標青外賣股仆直，表列蛇年五大最佳及最差表現藍籌

16/02/2026 13:05  《本港樓市》嘉里建設以13.8億奪筲箕灣東大街住宅地，高於市場預期

16/02/2026 12:12  【送蛇迎馬】龍頭科技股跌幅近抹平，恒指半日市升138點收報26705，蛇年累計大升6480點

16/02/2026 11:14  《異動股》東亞銀行將獲調入港股通反彈逾6%，國富量子更飆18%

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

16/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】美團發盈警遭花旗看淡，東亞績後獲眾大行提高目標

16/02/2026 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒８１４７，隔夜拆息較上日飆至２﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 道指收市微升32點，金融股領漲新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存高達3.18厘，6個月達2.68厘
人氣文章

新聞>專訪

赤馬部署 | 赤馬紅羊動盪買金最保值，師傅話有危自有機南位唔怕坐！（有片）
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

香格里拉「88晚全球免費住宿」有獎活動＋新春住宿優惠66折
人氣文章

熱話 Feature

農曆新年盆菜兜回收2026︱狗場農場環保重用＋綠在區區＋全港回收點詳情
人氣文章

玩樂假期

維園年宵2026︱新春年花情報＋馬仔主題精品＋金色駿馬車打卡位
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

沉浸於米蘭浪漫氛圍的步行路線：十五世紀古堡、小型博物館、在地人推薦特色餐館！
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

The Decorative Fair：倫敦奢侈中古手袋、家具飾品集中地 新文章
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

水逆直接影響情緒與思維？2026年首次水星逆行指南！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
節慶素食譜｜年年知足豐盛蓮藕炆枝竹冬菇煲，祝大家馬到功成新文章
人氣文章
《東京的士》木村拓哉示範最動人的跨代陪伴   新文章
人氣文章
名人健康｜55歲陳松伶自爆婚前驚揭不育，已規劃晚年入住老人院
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/02/2026 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/02/2026
美股收盤 | 道指收市微升32點，金融股領漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

文明燈塔崩壞，普世價值何去何從

11/02/2026 18:18

大國博弈

關稅戰 | 特朗普政府據悉擬將大型科技公司排除在下一輪晶片關...

10/02/2026 10:33

關稅戰

日圓 | 吳永強：高市政府大勝後日圓走向

09/02/2026 13:30

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區