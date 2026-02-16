比拼華爾街－溫傑 | 科技股仍落後，GE Vernova候低部署（有片）

文章刊登之日為年廿九，比比先祝大家馬年身體健康、萬事如意。

上周五（13日）美股走勢反覆，一方面大型科企繼續受壓，但另一方面通脹數據低過預期，令市場的減息預期升溫，最終三大指數個別發展，道指及標指都上升0.1%，納指則跌0.2%。一周計，三大指數均下跌，道指及標指分別下跌1.2%及1.4%，納指再一次出現較顯著跌幅，按周跌2.1%。

經濟數據出現分歧

上周美國公布了多項重要經濟數據，例如：

－1月消費物價指數（CPI）按月升0.2%，市場預期漲0.3%；按年升2.4%，預期漲2.5%。

－去年12月零售銷售按月持平，市場預期為增加0.4%；同期扣除汽車的零售銷售亦按月持平，預期為增加0.3%。

－1月非農業職位增長由12月的4.8萬個，加快至13萬個，是一年以來最多，並遠多過市場預期的6.5萬個；期內失業率降0.1個百分點至4.3%，市場原估算維持於4.4%。

今周大家要留意的經濟數據首推第四季GDP增長，市場估計按季年化計算增速為2.9%，當中主要由消費所帶動。而去年12月的PCE則預期按月及按年分別增長0.3%及2.8%；核心PCE按月及按年或分別上升0.4%及3.0%。另外，其他多項經濟數據亦將公布，包括工業生產及部分樓市數據。

與此同時，地緣政局變化亦要留意。首先，特朗普表示，與伊朗的談判如果未能取得成果，他考慮向中東地區再派遣一支美軍航空母艦打擊群。另外，特朗普據報私下評估退出《美墨加協定（USMCA）》。最後，美國政府關稅案仍未有判決，消息指最高法院已定2月20日為下一個意見發布日（並預計在2月24日和25日亦發布意見）。

電力股可受惠AI發展

個股方面，今次介紹GE Vernova（US.GEV），其主要由原通用電氣的電力（Power）、可再生能源（Renewable Energy）及數位業務（Digital）合併而成，並於2024年4月獨立上市。集團現時的業務範圍包括電力（Power）、風能（Wind）及電氣化（Electrification）。

題外話，根據資料，Vernova是一個合成字：Ver源自Verde/Verdant（綠色／生機勃勃），Nova源自拉丁語，解作「新」，整個字象徵綠色能源新時代。

簡單而言，集團的最大賣點就是數據中心需要大量電力，利好其未來發展。集團2025財年第四季度業績優於預期，收入為109.6億美元，按年增長3.8%，超出預期約7.4億美元，每股收益為13.39美元，更遠高於預期的10.26美元。期內集團交付了222億美元的訂單，而積壓訂單進一步增加至1500億美元，提升未來收入及盈利的能見度。

更重要的是，集團提高了2026財年的指引，包括Prolec GE的收購，預期收入由之前預測的410億至420億美元，上調至440億至450億美元之間；調整後的EBITDA利潤率為11%至13%。（Prolec GE是一家領先的電網設備供應商，專注於製造不同等級和電壓的變壓器。公司最初是通用集團旗下的一間合資企業，GE Vernova於2026年初正式完成收購。）

估值偏高，已反映利好因素

集團前景理想，唯一問題是估值偏高，或已反映了市場的樂觀預期。建議先納入觀察名單，持續跟進其業績，待股價下跌再分段部署（初步觀點為回落至約740美元水平可開始布局）。

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

