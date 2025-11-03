  • 會員
大行報告 | 小米、比亞迪、比電、平保、李寧、內銀及油股最新評級/目標價，一click就知道

03/11/2025

建銀國際高盛齊小米(01810)目標，分別看67元及56.5元

．3大行下調比亞迪(01211)目標價，其中銀證低看118元

國泰海通李寧(02331)目標至19元；維持超配評級

 

大行報告 | 小米、比亞迪、比電、平保、李寧、內銀及油股最新評級/目標價，一click就知道

 

大行報告 | 小米、比亞迪、比電、平保、李寧、內銀及油股最新評級/目標價，一click就知道

 

01134

恒發光學

0.325

01653

MOS HOUSE

1.330

02330

中國上城

0.315

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,336.68
    -226.19 (-0.476%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,851.97
    +11.77 (+0.172%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,834.72
    +109.77 (+0.463%)
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.415
變動率︰+8.010%
較港股︰+2.09%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.151
變動率︰+6.933%
較港股︰-0.96%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升79.996
變動率︰+5.645%
較港股︰+0.06%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.928
變動率︰+3.134%
較港股︰-0.15%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升43.980
變動率︰+1.664%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.250
變動率︰-2.597%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌34.730
變動率︰-2.717%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.770
變動率︰-3.997%
MRK
默沙東
按盤價(USD)︰跌82.490
變動率︰-4.059%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌107.660
變動率︰-5.329%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌7.910
變動率︰-5.833%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌24.910
變動率︰-8.284%
  • 03088 華夏恒生科技
  • 7.540
  • 02828 恒生中國企業
  • 94.460
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.200
  • 01028 千百度
  • 0.850
  • 08285 森浩集團
  • 0.050
  • 01299 友邦保險
  • 79.950
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.890
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 31.660
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 82.400
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 41.440
  • 目標︰$45.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 99.100
  • 00700 騰訊控股
  • 628.000
  • 00175 吉利汽車
  • 17.770
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.340
  • 01836 九興控股
  • 16.700
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 17.160
  • 目標︰$17.50
  • 01530 三生製藥
  • 31.780
  • 目標︰$36.10
即時重點新聞

03/11/2025 16:45  《盤後部署》恒指重上二萬六後市料整固，中通快遞走出被約談陰影低位可吼

03/11/2025 19:05  年底前推代幣化貨幣市場基金「一條龍」方案，金管局李達志：冀數碼化資產將來更易於交易

03/11/2025 18:47  金管局余偉文：料未來3年銀行業界對金融科技投資達每年1000億元

03/11/2025 19:17  內地取消黃金稅收優惠，周大福即日起調整部分黃金產品價格

03/11/2025 14:44  標普予香港擬發行數字債券「AA+」評級，惠譽予「AA-」評級

03/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７２億元，買小米沽中芯

03/11/2025 08:41  【大行炒Ｄ乜】高盛下調小米目標近一成半，比亞迪績後被多行削…

03/11/2025 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒７７２１，一周拆息較上日微軟１８基點

人氣文章

新聞>財經熱話

年底前推代幣化貨幣市場基金「一條龍」方案，金管局李達志：冀數碼化資產將來更易於交易新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | PAObank推新客一個月港元定存16厘，恒生3個月加至3.1厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | RD製造業PMI遜預期，滬指反彈，出入境管理十項新政推出新文章
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

貪污腐敗，官商勾結當然要合法化？
人氣文章

生財有道

定期存款 | PAObank推新客一個月港元定存16厘，恒生3個月加至3.1厘
人氣文章

影視娛樂

馮淬帆台灣突然離世！日前悼念許紹雄先走一步，不婚主義曾迷戀汪明荃
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Threads瘋傳的《女性週期表》？親試2大應對經前症候群PMS的小法寶，女生們都可以有Happy Period！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

直至我聽完最後一集《早霸王》
人氣文章

Travel & Dining

糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food Pairing 天書，高空飽覽維港的微醺派對！
日本「壽司之神」100歲大壽，曾為奧巴馬服務，長壽秘訣仍想工作多5年
人氣文章
教育程度愈低愈顯老？研究揭3大衰老習慣，醫生教4招保青春
人氣文章
世衛揭6大生活致癌物，1類食物毒素最強！醫生教你10招預防癌症
人氣文章財經熱話03/11/2025
年底前推代幣化貨幣市場基金「一條龍」方案，金管局李達志：冀數碼化資產將來更易於交易
中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

attraction 香港好去處