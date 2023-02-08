【大行炒D乜】百度急升後點部署？百勝要買定要走？一click就知道

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08/02/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2023 11:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2023 11:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2023 11:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/02/2023 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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