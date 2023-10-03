【大行炒D乜】新世界續遭多間大行削目標價、大摩睇淡長和系
03/10/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2023 14:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/10/2023 14:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/10/2023 14:20
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