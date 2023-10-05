【大行炒D乜】野村續籲買入中人壽及太保，惟降目標價
05/10/2023
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請
更多大行報告
05/10/2023
04/10/2023
03/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023
延伸閱讀
05/10/2023 07:50 《國金頭條》小非農數據凸顯勞動力市場降溫，道指結束三連跌
05/10/2023 07:54 《ＩＰＯ反應》天圖投資(01973)公開認購不足僅26%
05/10/2023 08:26 【大國博弈】華為芯片獲突破，美商務部：需動用不同工具管制出口
05/10/2023 07:54 瑞聲科技(02018)一周共回購本金3230萬美元債券
05/10/2023 07:53 聯合能源(467)主席兼控股股東張宏偉9710萬元增持1億股
29/09/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒２９億元，買美團沽中石油
05/10/2023 08:30 【大行炒Ｄ乜】野村跟進內險股；信義光能遭海通大劈目標價近三成
29/09/2023 12:37 《嚟緊炒Ｄ乜》新地大股東頻增持，長線目標價１１０銀
05/10/2023 09:59 《財資快訊》美電軟報７﹒８２８８，兩個月拆息較上日軟１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2023 10:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2023 10:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/10/2023 10:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|國際動態05/10/2023
王毅據報月內訪問華盛頓，鋪路下月習拜會
|開市Good Morning05/10/2023
林家亨：恒指下跌空間有限，近萬七點附近應分階段吸納
|國際動態05/10/2023
華為芯片獲突破，美商務部：需動用不同工具管制出口
|香港要聞04/10/2023
引進辦與約30間來港發展企業簽協議，包括京東美團等
|香港要聞04/10/2023
【賣地計劃】政府今季推一幅大嶼山住宅地涉110伙，不推商業地
|專訪04/10/2023
【洪灝策略】日圓一旦爆煲，全世界都爆掉（有片）
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰