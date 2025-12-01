  • 會員
大行報告 | 美團績後最牛看$142.8最熊$85，另有百度、周大福、六福及波司登等最新評級/目標價

01/12/2025

．多間大行績後點評美團(03690)，華泰最牛看142.8元，伯恩斯坦最熊85元

海通國際首予百度(09888)171元目標及跑贏大市評級

中信里昂周大福(01929)目標至13元，維持持有評級

 

大行報告 | 美團績後最牛看$142.8最熊$85，另有百度、周大福、六福及波司登等最新評級/目標價

 

大行報告 | 美團績後最牛看$142.8最熊$85，另有百度、周大福、六福及波司登等最新評級/目標價

 

【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/12/2025 01:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
