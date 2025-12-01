大行報告 | 美團績後最牛看$142.8最熊$85，另有百度、周大福、六福及波司登等最新評級/目標價
01/12/2025
．多間大行績後點評美團(03690)，華泰最牛看142.8元，伯恩斯坦最熊85元
．海通國際首予百度(09888)171元目標及跑贏大市評級
．中信里昂升周大福(01929)目標至13元，維持持有評級
01/12/2025
