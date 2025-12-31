大行報告 | 紫金、紫金黃金、微創、寧德、美團、九毛九、藥明康德最新評級/目標價
31/12/2025
．大摩看紫金(02899)46.1元，瑞銀看紫金黃金國際(02259)189元
．摩通維持微創機器人(02252)目標及評級不變
．輝立升寧德時代(03750)目標至635元，評級由增持改予買入
31/12/2025
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-24
2025-12-23
2025-12-22
2025-12-19
2025-12-17
