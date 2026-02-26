  • 會員
大行報告 | 滙控績後最新評級/目標價，生物股邊隻好？一表盡掌握

26/02/2026

．三間大行績後看好滙控(00005)，其中華泰看好166.07元

瑞銀上調生物股，其中藥明康德(02359)目標價由138.4元上調至153.1元

瑞銀下調科濟藥業(02171)及諾誠健華(09969)目標，分別看27元及21.1元

 

 

 

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票

即時重點新聞

26/02/2026 17:15  《盤後部署》北水持續出貨累恒指反覆低收，地緣政局未穩押注金價可吸招金

26/02/2026 17:06  百度(09888)上季經調整淨利潤跌42%至39億元人幣勝預期

26/02/2026 16:34  新地(00016)中期純利升36.2%至102.5億元，派息增至98仙

26/02/2026 16:37  周大福創建(00659)中期純利升15.3%至13.3億元，派息28仙

26/02/2026 16:25  恒指全日跌384點北水兩日流出110億，長和系逆市漲霸榜藍籌升幅前四

26/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出７３﹒６６億元，買美團沽中海油

26/02/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙控績後大摩升目標8%，瑞銀升李寧目標三成兼升級至買入

26/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８２２６，一周拆息較上日微升１０基點

