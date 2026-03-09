大行報告 | 京東系、濠賭股、中海油、蒙牛及和黃醫藥最新評級/目標價，一click就知道
09/03/2026
．中信建投點評京東系股份，其中恢復京東(09618)目標150.55元
．瑞銀下調多隻濠賭股目標價，美高梅(02282)目標由18.5元降至16.8元
．摩通升中海油(00883)目標至31元，評級由中性改評為超配
其他油價/油股相關新聞：
中東戰火 | 局勢升級油價曾飆三成，三桶油先升後回可以點部署？
《神州能源》內地汽柴油價每噸分別上調695元、670元，年內四連漲
【中東戰火】伊朗戰事持久，G7即將釋放石油儲備壓抑價格？
《Ａ股行情》2月CPI創三年高，滬指半日跌1%，深成指及創業板均挫2%
【中東戰火】華僑銀行：中國對霍爾木茲海峽長期封鎖敏感度或低於許多亞洲國家
【中東戰火】霍爾木茲海峽續封鎖，紐約及布蘭特期油漲幅擴大
《Ａ股焦點》中東戰火推高油價，油股逆市揚，中海油A股近漲停
《異動股》伊朗堅拒投降油價破100美元，中石油現大漲近7%
