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大行報告 | 業績股追揸沽，一表盡覽大行最新評級/目標價

27/03/2026

．多間大行降美團(03690)目標，其中摩通由95元降至85元

滙證中移動(00941)目標至95元，維持買入評級

摩通滙證中信里昂齊點評中海油(00883)，目標看32至33元

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2026 15:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2026 15:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2026 15:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2026 15:00
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