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大行報告 | 聯想最新看$37.4長飛$230，仲有阿里、中興、濠賭股同藥品股最新評級/目標價

04/06/2026

麥格理最新看聯想(00992)目標37.4元。維持跑贏大市評級

大摩大幅上調長飛光纖光纜(06869)目標，由47元大升至230元

瑞銀點評濠賭股，同時降金沙銀娛目標價

 

大行報告 | 聯想最新看$37.4長飛$230，仲有阿里、中興、濠賭股同藥品股最新評級/目標價

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/06/2026 18:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/06/2026 16:40
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