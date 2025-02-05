  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

專訪 | 關稅戰 | 香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收包裹對跨境電商打擊重大

05/02/2025

 

關稅戰 | 香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收包裹對跨境電商打擊重大

 

　　美國郵政局（USPS）於2月4日起暫停接收來自中國內地及香港的入境包裹，直至另行通知，信件則不受影響。前不久，美國取消了價值低於800美元包裹免稅進入的「小額豁免」關稅條款（de minimis）。香港物流協會副會長梁庭彰向《經濟通通訊社》表示，新政策劍指主要售賣各類廉價商品的跨境電商平台，相關產業遭嚴重打擊。

 

　　梁庭彰表示，這次美國進口政策的調整，尤其是取消「小額豁免」關稅條款，劍指跨境電商平台，包括拼多多（PDD）旗下海外商貿平台Temu、中國快時尚電商Shein以及阿里(09988)旗下AliExpress，這些平台將大量低價商品銷往美國，而新政策意味著這些商品無法再鑽「小額包裹豁免」漏洞，將面臨徵稅，進一步壓縮電商商家的利潤空間。

 

　　他引述數據指，過去10年適用於「小額豁免」的貨物數量增長逾600%，由2015年約1.39億件，增加到2023年逾10億件，2024年更升至13.6億件。他直言，美國相關政策傷人傷己，不僅僅影響了美國的消費者通過跨境電商平台獲得低價商品及日常用品，也會影響美國人日常商業用途的包裹往來。

 

關稅戰 | 香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收包裹對跨境電商打擊重大

（Shutterstock圖片）

 

梁庭彰：美國非開先例，更多國家將仿效

 

　　梁庭彰指出，美國政府取消「小額豁免」關稅條款意在加強對跨境電商的監管，並增加進口稅收，這一趨勢並非孤例。梁庭彰表示，包括新加坡和其他東南亞國家在內，許多地區已早早對小額包裹徵稅，而美國則是「行動較遲」。隨著全球經濟壓力增大，更多國家可能會效仿此政策來增加稅收。

 

居民寄件成本上升，本港物流業影響有限

 

　　相較於取消「小額豁免」關稅條款，美國郵政局暫停接收來自中國內地及香港的包裹，意味著跨境物流渠道被削減。梁庭彰表示，USPS以其低廉的運費成為電商商家和個人寄件的主要選擇，而其他替代渠道如商業快遞公司（如FedEx、UPS、DHL等）收費普遍較高，另外，不少本港居民會使用USPS寄送包裹至美國的親友，如USPS暫停接收包裹，港人惟有轉向成本更高的快遞服務，可能導致生活成本上升。

 

　　值得一提的是，DHL香港客服回覆本地傳媒查詢時表示，即日起不接受個人包裹寄至美國，個人客戶只接受信件服務。至於已寄出至美國的包裹，DHL客服表示會繼續寄出，但收件人必須在5日內支付關稅，否則會退件。

 

　　儘管政策對電商和居民影響顯著，但梁庭彰認為，香港物流業整體受影響的程度相對有限。自特朗普上屆執政開始，香港的跨境物流和貿易企業已逐步開拓東南亞、中東、南美等新興市場，降低對美國市場的依賴。「美國的確是全球最大的消費市場，但香港商界早已認識到過度依賴單一市場的風險。」梁庭彰還表示，香港的電商商家與內地相比，多數專注於高價值商品，如電子產品、品牌商品等，這類商品原本就不屬於免稅範疇，因此影響較小。

 

　　此外，USPS的暫停服務只影響部分物流途徑，其他渠道如空運、海運等依然保持暢通，梁庭彰指，香港物流業擁有靈活的運輸模式和多元化的市場布局，因此不會因單一政策而受到致命打擊。

 

撰文：經濟通市場組記者汪澤妍

【你點睇？】美國指對華加徵10%關稅同樣適用於香港，你認為措施會否打擊本港轉口港地位？► 立即投票

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

03963

融眾金融

1.020

異動股

00700

騰訊控股

428.200

異動股

03690

美團－Ｗ

154.100

更多專訪

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,303.40
    -444.23 (-0.993%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,025.99
    -57.58 (-0.946%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,523.40
    -268.59 (-1.357%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.403
變動率︰+2.710%
較港股︰-0.30%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升314.740
變動率︰+2.046%
較港股︰-0.59%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升428.171
變動率︰+1.778%
較港股︰-0.01%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌69.181
變動率︰-1.552%
較港股︰-1.31%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升13.180
變動率︰+3.211%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升103.510
變動率︰+3.118%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升27.285
變動率︰+2.730%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升18.510
變動率︰+2.492%
精選美股 More
UBER 優步
按盤價(USD)︰升74.600
變動率︰+6.587%
TSLA 特斯拉
按盤價(USD)︰跌361.620
變動率︰-3.393%
AMZN 亞馬遜
按盤價(USD)︰跌229.150
變動率︰-4.053%
NKE 耐克
按盤價(USD)︰跌68.680
變動率︰-4.265%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/02/2025 17:08 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：07/02/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 07/02/2025 17:08 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03963 融眾金融
  • 1.020
  • 00700 騰訊控股
  • 428.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 154.100
  • 08333 阿仕特朗金融
  • 0.240
  • 01918 融創中國
  • 1.680
股份推介
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 6.040
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 107.000
  • 目標︰$112.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 154.100
  • 目標︰$163.00
  • 00992 聯想集團
  • 12.220
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 29.650
  • 目標︰$38.00
人氣股
  • 09880 優必選
  • 79.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 100.000
  • 00700 騰訊控股
  • 428.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.730
  • 00388 香港交易所
  • 316.600
報章貼士
  • 02400 心動公司
  • 31.850
  • 目標︰$35.00
  • 01193 華潤燃氣
  • 26.450
  • 目標︰$29.20
  • 01258 中國有色礦業
  • 5.380
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

07/02/2025 17:13  《盤後部署》恒指十天線見支持惟接近超買，地平線炒作智駕可吼

07/02/2025 19:51  【ＡＩ】阿里否認入股DeepSeek，傳對應估值達780億

07/02/2025 18:52  【企業盈警】太古地產料去年轉蝕約8億元，無損股息增長能力

07/02/2025 19:38  平安資管增持農行(1288)4430萬股H股，持股升至逾6%

07/02/2025 19:13  出門問問遭Google減持近600萬股，持股降至10.96%

07/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１０﹒６７億元，買阿里沽騰訊

07/02/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】麥格理大升小米目標逾五成，百勝中國績後獲評點

07/02/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８９４，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

收市短打 | 楊韻銳：港股升勢有成交配合 惟留意關鍵阻力位！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

ＡＩ | 阿里否認入股DeepSeek，早前傳對應估值達780億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

瑞銀料港地產商物業利潤率降至高單位數，或需減值撥備，削多家地產股目標價新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

深圳絕美民宿6選｜情人節浪漫推介：希臘小白屋、法式海景別墅、日式侘寂風格
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門巷弄隱秘小店：桃花崗珍榮咖啡美食 必食砂鍋喇沙牛腩腸！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】DOGE掀精簡風暴，「全能者」上身影響難料
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

LVMH Watch Week 2025焦點新作！Tiffany & Co.石上鳥鑲鑽陀飛輪、Louis Vuitton獨特視窗設計、Bvlgari靈蛇現身
人氣文章

Watch & Jewelry

把鑽飾融入生活哲學！林夏薇自家鑽石品牌Flourishan，$5,000元內入手視后同款鑽石頸鏈！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

Remy Martin誕生300周年！活現三百年精粹，以不同形式歌頌生命之水的美好
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥成功 │ 老夫老妻健身減肥半年練出6嚿腹肌，曬出Fit爆身材與健康飲食，女兒讚爸媽穿衣品味變潮！
人氣文章
薪火相傳
人氣文章
護肝 | 4個傷肝警號！你是否高危一族？ | 逆轉肝齡5大護肝營養素
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/02/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/02/2025
收市短打 | 楊韻銳：港股升勢有成交配合 惟留意關鍵阻力位！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

DeepSeek降AI門檻，打破巨企壟斷利普及

07/02/2025 08:11

大國博弈

全球央行狂囤黃金

07/02/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處