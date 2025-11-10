比拼華爾街－溫傑 | 分析美股流動性情況，禮來又破位（有片）

隨著美國政府停擺對經濟的影響日漸浮現，加上市場對科技股估值高企的憂慮持續，上周五（7日）美股一度顯著下跌。及後民主黨於參議院提出新方案，以恢復政府運作（最後被參議院多數黨領袖圖恩拒絕），美股反彈，最終三大指數個別發展，道指及標指均成功轉跌為升。若以一周計，三大指數都按周下跌。

簡評各負面消息

針對近期的負面新聞，可總結為以下幾點：

1. 勞動市場數據不及預期

2. 政府停擺

3. 美股特別是科技股估值偏高

4. 科技股資本支出過大

5. 流動性問題

筆者以下就這五點作簡單評論，首先是經濟數據。政府停擺令非農數據未能如期公布，其他相關數據亦並非一面倒全差過預期，投資者不宜對當地經濟持太悲觀的預測。進一步而言，經濟放緩（但不是衰退）有機會增加減息機會及空間，短線未必利淡股市。

至於停擺，雖然投資者應關注事態發展，但不排除兩黨能於未來一至兩周達成共識。

估值方面，標指預測市盈率為24.9倍，只要回落5%，就可帶動指數重回過去一至兩年的交易區間。當然，部分科技股估值甚為誇張，惟如果針對納指七雄，除特斯拉(US.TSLA)（需另文分析）外，其他六股在考慮盈利增長的前提下，估值或偏高，但不是泡沫水平。

而資本支出，這是業界的選擇，現時判斷是否過高或言之尚早。重點是作出大量支出的企業，例如META(US.META)，其本業能產生強勁現金流，供集團發展AI。

流動性因素需關注

最後是流動性因素，三大原因令近期市場的擔心升溫：

1. 美國聯儲局主席言論較預期鷹派，減息預期稍稍降溫。

2. 日圓升值，或影響套息交易。

3. 停擺令美國財政部的一般帳戶(TGA)餘額增加了約800億美元；若以3個月計，餘額上升達7000億美元，等於從市場抽走等額資金。

筆者認為流動性因素才是近期拖累大市的最重要原因，後市可寄望聯儲局放水，只要基本因素不變，每次回調或是吸納機會（以上分析因篇幅關係只能簡單評論，詳細觀點會於《經濟通》節目內分享）。

個股方面，上星期分析了META，指出中長線投資者可分段部署。結果受大市拖累，集團股價曾於上周五跌至最低601.2美元，幸好日中明顯反彈，收報621.72美元，盤後交易更進一步升至625.26美元。筆者的觀點仍然是：進取投資者可分段部署，待大市完成調整，中線股價上升潛力吸引。

LLY又有好消息

另外，今周亦希望跟進禮來(Eli Lilly and Company)(US.LLY)。筆者曾於8月11日建議買入，當時股價約635.22美元（8月11日收市價），及後於10月突破每股800美元。而於10月20日，本專欄作出跟進，雖估計股價或需整固，但建議長線投資者可繼續持有，最終此股於11月5日升至最高955.46美元，表現優於估計。

近日股價向好，源於業績及旗下藥品又有好消息。以後者計，集團於上周公布其減重藥Amylin（不是GPL-1的打針或口服藥）的二期臨床結果，數據非常亮麗。在為期48周的研究中，使肥胖或超重受試者的平均體重下降約兩成，遠優於市場預期的15%。

雖然仍有潛在副作用而需要更多研究需要進行，但仍證明Amylin有望成為GFP-1的替代方案。禮來隨即宣布，將於下月啟動III期臨床試驗。

根據資料，Amylin是一種由37個氨基酸組成的飽腹感多肽激素，由胰腺β細胞與胰島素協同釋放入血。它通過啟動大腦飽腹感通路抑制食欲，同時延緩胃排空、抑制胰高血糖素分泌，具有多重減重機制。

若投資者跟從筆者建議於630美元左右水平買入，或可減持一部分持股；如未買入，則建議先作觀望。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

