大國博弈
雷鼎鳴專訪｜中美爭鬥持續惟短期可控，GDP兩倍於美或逼華府退縮（有片）

03/12/2025

　　中美11月釜山峰會獲特朗普稱為「G2」，令此一2005年問世的地緣概念，沉寂至少10年後重獲關注，引發東西方兩個大國實力均衡的猜想。香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受訪問時指出，中美爭鬥料在未來10年繼續，唯有當中國以購買力平價計算的GDP升至美國兩倍，華盛頓或才肯退縮。而中國經濟現在面對的大問題，是究竟要搞自力更生，還是繼續改革開放。

 

資源若重回民企，有助增長潛力

 

　　雷鼎鳴首先表示，中美貿易戰自2017年開打，北京為避遭卡脖子，被迫加緊自力更生。惟過去7年的外貿數據顯示，正正是繼續並加大改革開放，令中國外貿總量、貿易順差雙雙不降反升，而美國自身的貿易逆差卻不降反升，顯示美國政策完全失敗。

 

　　其次，中國必須借發展新質生產力續提升生產效率，從而帶動或創造更多可以賺錢的投資機會。他特別指，中國每年畢業的理工科人才數量已超過美歐的總和，且「黑科技」層出不窮、進步神速，是以能在AI的應用領先於美國。

 

若中國部分資源重回民企，未來10至20年經濟增長潛力可有5.5%至6%。(Shutterstock)

 

　　不過，他認為，中國經濟近年一度給人的感覺是在「減速」，除了地產泡沫，一大原因是社會的很多資源似乎去了國營單位，特別是軍工。鑑於最新軍事實力已經穩定，倘若能令部分資源重回民企，未來10至20年完全有5.5%至6%的經濟增長潛力。即使國際環境未如理想，仍相信有5%或以上的增長率。

 

擁稀土制衡，中美關係短期可控

 

　　鑑於中國以購買力平價計算的GDP早於2014年已超越美國，未來中美爭鬥將加劇還是緩和？雷鼎鳴認為，中美之間經濟上的爭拗衝突會持續相當長一段時間，估計至少要到中國購買力平價計算的GDP，從現時等於美國的1.35倍升至2倍，美國或才會因經濟差距太大而退縮，不再無謂挑機中國。

 

　　儘管未來10年爭鬥持續，但他判定「短期內又不一定那麼糟糕」，因中國在稀土供應方面的壟斷地位，將令雙方互有制衡。

 

核電大計渺茫，電網技工短缺

 

　　那麼又如何看美國all in AI？雷鼎鳴稱，長遠來說，美國可能會發現自己在AI這個關鍵科技上，「死」在一些很低級的錯誤——不夠電。他解釋，現在美國很多州的民用電費加得很快，相當於美國民眾間接補貼AI產業，但這並非長遠的辦法。

 

雷鼎鳴專訪｜中美爭鬥持續惟短期可控，GDP兩倍於美或逼華府退縮（有片）

中國現時發電量是美國的2.5倍 (AP)

 

　　原因在於，單以Open AI的預期藍圖計，美國電力供應需比目前增加一倍，意味要建造25至40個新核電站才能應付。然而，美國現在「連圖紙也沒有」，更遑論電網技工嚴重短缺。相比之下，中國現時發電量是美國的2.5倍，仍加注投資風力、太陽能、水力、核電等。

 

立即去片：https://youtu.be/qrcTuMIoq2E

 

 

