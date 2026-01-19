比拼華爾街－溫傑 | 地緣政局升溫；待回調吸美光（有片）

科技股反彈乏力，加上投資者需時消化企業季績，上周五（16日）美股走勢反覆，三大指數最終均收跌（道指跌0.2%，標指及納指則分別下跌不足0.1%）。總結全周，三大指數溫和回吐（道指、標指及納指分別跌0.3%、0.4%及0.8%），羅素2000指數則上升2.0%。

美上調歐洲進口關稅

地緣政局繼續升溫，特朗普早前就格陵蘭問題宣布，將於下月1日起對歐洲八個國家（包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭）的輸美商品，額外加徵10%關稅，並預告6月1日起會進一步將稅率增至25%，直到美國達成購買格陵蘭的協議為止。

及後上述歐洲八國已發表聯合聲明指出，威脅加徵關稅將破壞跨大西洋關係，並有可能導致危險的惡性循環。根據相關聲明，歐洲八國將和格陵蘭人民完全團結一致，隨時準備在主權和領土完整原則的基礎上展開對話。各位戰友務必關注環球政局發展，並適時調整投資策略或資產配置。

另外，有關美國聯儲局主席人選亦值得留意。特朗普上周五在白宮一場活動中對哈塞特（Kevin Hassett，其一直被視為接替現任主席鮑威爾的熱門人選之一）稱，如果後者離開白宮經濟顧問一職，將使政府失去一位在經濟問題上最有影響力的代言人，這對特朗普來說是一個十分嚴肅的憂慮。

市場理解為哈塞特將會在角逐中出局，而聯儲局前理事沃什(Kevin Warsh)上任的機會則進一步上升。筆者相信，兩者誰擔任聯儲局主席根本分別不大，兩人均為特朗普政策的支持者，均傾向寬鬆貨幣政策（即下調並維持低利率）。

關稅或有裁決

今個星期的焦點甚多（雖然周一為美股假期），首先約10%標指成分股將於本周公布季績，對大市及個股短期表現都有影響。另外，當地將公布多項經濟數據，包括第三季GDP、11月PCE及1月環球PMI等。

美國最高法院預計將於周二（20日）就特朗普全球關稅政策的合法問題作裁決。特朗普曾表示，如果無法在最高法院贏得關稅官司，將是國家的恥辱。筆者認為，若關稅被裁定為不合法，雖然短線或有利市場氣氛，但中線其實反會增加貿易戰的不明朗因素（估計特朗普將會針對不同行業，宣布其他貿易制裁措施）。

記億體上升周期利美光

本周繼續介紹「美股七小福」內的個股，以下簡單分享美光科技(Micron)(US.MU)。集團股價過去一年升幅亮麗，由約100美元升至最新362美元，主要受惠於其記憶體產品需求及價格急升（筆者在去年12月中發布七小福時，美光股價不足300美元）。

作為背景資料，高頻寬記憶體(High Bandwidth Memory, HBM)的市場主要由三大巨頭主導：SK海力士、三星及今期我們的主角美光。最新的HBM4（即第六代高頻寬記憶體），是專為人工智能(AI)與高效能運算需求而制定的新一代記憶體標準。受惠於當前的AI浪潮，HBM4的發展不僅驅動技術創新，更牽動全球半導體供應鏈的布局。

篇幅關係，以下只針對一點：股價升幅以倍數計，美光是否仍具投資價值？若用傳統市盈率計算，基於盈利升幅更大（2024及2025財年每股盈利分別為1.30美元及8.29美元，今明兩個財年估計分別為32.14美元及41.13美元），集團股值不升反跌。

當然，作為周期性股份，市盈率未必是最佳準則，零售投資者或更看重股價變動。筆者觀點是，隨著盈利有望持續高速增長，每次股價回吐（例如於300美元左右水平）都是投資機會。《香港股票分析師協會理事 溫傑》

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票