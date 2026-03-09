  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

比拼華爾街－溫傑 | 美股溫和受壓，傳統股留意Wabtec（有片）

09/03/2026

　　美國最新就業數據欠佳，加上布蘭特期油升破每桶90美元，都打擊上周五（6日）美股表現，三大指數皆下跌，道指及標指分別下跌1.0%及1.3%，納指則跌1.6%。總結一星期，受中東問題困擾，三大指數同樣受壓，道指及標指分別下跌3.0%及2.0%，納指則跌1.2%。

 

　　上段提到的2月就業數據，包括：

 

　　－非農業職位出乎意料下降9.2萬個，與預期增加5.5萬個背道而馳，更低過所有經濟師的預測。

　　－1月新增職位輕微向下修訂至12.6萬個

　　－期內失業率增加0.1個百分點，至4.4%，多過預期的4.3%。

　　－平均時薪按年增長3.8%，升幅略大過預期的3.7%。

　　－就業參與率僅62%，低過預期的維持於62.5%。

 

繼續關注伊朗戰爭

 

　　至於伊朗問題，暫時未有明顯緩解跡象。特朗普表示，伊朗除了「無條件投降」外，美國不會與伊朗達成任何協議，又說他必須親自參與挑選伊朗下一任領導人，哈梅內伊之子穆傑塔巴是不可接受的人選。

 

　　而油價方面，特朗普一方面表示油價只是上升了一些，認為屬短期現象，很快會跌至新低。他亦公布總值200億美元的再保險計劃，旨在保障油輪和其他海上交通工具的通行，以恢復霍爾木茲海峽的原油運輸。各位戰友往後要繼續留意事態發展，後市發展並未明朗。

 

　　筆者的觀點是，首階段戰爭有機會於4月前完結，原因是：

 

　　－雙方需要作出戰術檢討

　　－美方的彈藥應該會跌至相對較低水平

　　－相信特朗普不會希望於訪華時戰爭仍在進行，減低他向中國施壓的能力。

 

　　稍後會否有第二階段戰事，就主要靠兩點依據：

 

　　－伊朗會否再次攻擊遜尼派國家的民用設施

　　－西方歐洲等國（英國、法國及德國）的取態

 

油價成後市重點

 

　　若針對股市，就要觀察油價。若油價進一步上衝或停留在較高水平，對經濟增長、通脹，甚至貨幣政策的影響將慢慢浮現。在這情況下，戰爭對資本市場的衝擊將不只是短期情緒或資金流向變化，而是對企業盈利等基本因素帶來負面影響。

 

　　除中東問題外，今個星期大家亦要留意不同經濟數據，包括兩組通脹數據（CPI及PCE），而耐用品訂單及部分樓市數據都值得關注。以CPI計，料2月數據按月及按年將分別為0.3%及2.5%，核心CPI按月及按年則估計分別為0.2%及2.5%。至於核心PCI，按月及按年或為0.4%及3.1%。

 

Wabtec受地緣政治影響較小

 

　　個股部分，基於大市前景未明，選股要非常小心。今個星期為大家介紹Westinghouse Air Brake Technologies Corporation(Wabtec)(US.WAB)，其為全球領先的貨運及運輸鐵路產業設備、系統、數位解決方案及增值服務供應商。

 

　　集團業務擴展的結構性增長因素，主要來自全球鐵路貨運和客運需求，兩者都有其基本需求，因此在不同經濟且周期中表現相對穩定，亦相對不受地緣政治等風險影響。事實上，市場預期集團2025年及2026年的每股盈利增長率將分別為約18%及15%，反映盈利持續增長。估值方面，其2026年預測市盈率為23.7倍（仍高於以往的平均估值），如果往後股價受近期的中東問題拖累而進一步下跌，或為買入機會。

 

 

筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。
　　
《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回專訪

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

86.850

異動股

00316

東方海外國際

155.400

異動股

01093

石藥集團

9.020

更多專訪

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01093 石藥集團
  • 9.030
  • 00553 南京熊貓電子股份
  • 5.870
  • 02618 京東物流
  • 13.630
  • 00700 騰訊控股
  • 563.500
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 76.900
股份推介
  • 03750 寧德時代
  • 600.500
  • 目標︰$614.00
  • 03968 招商銀行
  • 49.680
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 42.000
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.850
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 11.170
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 563.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.700
  • 00175 吉利汽車
  • 17.450
  • 01211 比亞迪股份
  • 98.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 134.400
報章貼士
  • 02338 濰柴動力
  • 30.680
  • 目標︰$36.00
  • 00763 中興通訊
  • 25.540
  • 目標︰$33.60
  • 02858 易鑫集團
  • 2.490
  • 目標︰$2.90
熱炒概念股
即時重點新聞

11/03/2026 09:28  《異動股》騰訊高開4%，據報秘密研發AI代理產品將接入微信

11/03/2026 10:12  《異動股》寧德時代再飆7%冠藍籌，績後大行集體唱好目標上調至700元以上

11/03/2026 09:16  【ＡＩ】英偉達擬推「NemoClaw」，加入AI小龍蝦爭霸戰

11/03/2026 09:34  【兩會焦點】全國政協會議閉幕，表決通過政協工作報告等多項決議

11/03/2026 09:23  恒指高開152點報26112，炒作龍蝦熱潮騰訊百度阿里齊漲

11/03/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１８０億元，買騰訊沽盈富基金

11/03/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升九置至增持目標價翻倍，德銀麥格理齊升蔚來目標

11/03/2026 09:34  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３４，一個月拆息上日報２﹒０２％

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：市況波動應平衡投資組合，與其追逐戰訊不如靜待良機新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 騰訊高開4%，據報秘密研發AI代理產品將接入微信新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股｜蔚來高開15％，上季扭虧首錄盈利賺過億，料今季交付增九成新文章
品味生活
生活
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

流量不夠？口碑來救！掌舖Boutir推廣聯盟功能，零成本打造自動化獲客引擎新文章
人氣文章

熱話 Feature

的士電子支付︱4 月1日起至少「1+1」繳費方式定＋乘客留意車窗貼紙＋服務站支援新文章
人氣文章

熱話 Feature

觀音借庫2026｜羅雲龍師傅教最佳準備，留意廟宇開放時間祈福
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

法國香檳邂逅米芝蓮一星法菜！布列塔尼龍蝦撻、野生海鱸魚、頂級香檳，花果香與鮮味的味蕾協奏曲
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

心臟健康與晚餐時間息息相關！最新研究揭示「黃金進食時間」對心血管最有益
人氣文章

先行入手．Onki Chan

向老套的購物袋說不：將日常瑣碎繡成法式浪漫 Brigitte Tanaka
健康好人生 Health Channel
人氣文章
家事百科｜Threads爆紅$36洗面奶，30秒擦洗衣領白鞋還原潔白
人氣文章
藥物百科｜直滴眼球恐刺激角膜，眨眼或致藥效流失
人氣文章
柏金遜症警示｜63歲黃文標自爆患病，手震動作緩慢平衡欠佳
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 11:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 11:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2026 11:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2026 11:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning11/03/2026
熊麗萍：市況波動應平衡投資組合，與其追逐戰訊不如靜待良機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

【兩會焦點】全國政協會議閉幕，表決通過政協工作報告等多項決議

11/03/2026 09:34

聚焦兩會2026

海灣戰事陷入多方博弈

10/03/2026 17:26

大國博弈

外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區