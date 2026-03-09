比拼華爾街－溫傑 | 美股溫和受壓，傳統股留意Wabtec（有片）

美國最新就業數據欠佳，加上布蘭特期油升破每桶90美元，都打擊上周五（6日）美股表現，三大指數皆下跌，道指及標指分別下跌1.0%及1.3%，納指則跌1.6%。總結一星期，受中東問題困擾，三大指數同樣受壓，道指及標指分別下跌3.0%及2.0%，納指則跌1.2%。

上段提到的2月就業數據，包括：

－非農業職位出乎意料下降9.2萬個，與預期增加5.5萬個背道而馳，更低過所有經濟師的預測。

－1月新增職位輕微向下修訂至12.6萬個

－期內失業率增加0.1個百分點，至4.4%，多過預期的4.3%。

－平均時薪按年增長3.8%，升幅略大過預期的3.7%。

－就業參與率僅62%，低過預期的維持於62.5%。

繼續關注伊朗戰爭

至於伊朗問題，暫時未有明顯緩解跡象。特朗普表示，伊朗除了「無條件投降」外，美國不會與伊朗達成任何協議，又說他必須親自參與挑選伊朗下一任領導人，哈梅內伊之子穆傑塔巴是不可接受的人選。

而油價方面，特朗普一方面表示油價只是上升了一些，認為屬短期現象，很快會跌至新低。他亦公布總值200億美元的再保險計劃，旨在保障油輪和其他海上交通工具的通行，以恢復霍爾木茲海峽的原油運輸。各位戰友往後要繼續留意事態發展，後市發展並未明朗。

筆者的觀點是，首階段戰爭有機會於4月前完結，原因是：

－雙方需要作出戰術檢討

－美方的彈藥應該會跌至相對較低水平

－相信特朗普不會希望於訪華時戰爭仍在進行，減低他向中國施壓的能力。

稍後會否有第二階段戰事，就主要靠兩點依據：

－伊朗會否再次攻擊遜尼派國家的民用設施

－西方歐洲等國（英國、法國及德國）的取態

油價成後市重點

若針對股市，就要觀察油價。若油價進一步上衝或停留在較高水平，對經濟增長、通脹，甚至貨幣政策的影響將慢慢浮現。在這情況下，戰爭對資本市場的衝擊將不只是短期情緒或資金流向變化，而是對企業盈利等基本因素帶來負面影響。

除中東問題外，今個星期大家亦要留意不同經濟數據，包括兩組通脹數據（CPI及PCE），而耐用品訂單及部分樓市數據都值得關注。以CPI計，料2月數據按月及按年將分別為0.3%及2.5%，核心CPI按月及按年則估計分別為0.2%及2.5%。至於核心PCI，按月及按年或為0.4%及3.1%。

Wabtec受地緣政治影響較小

個股部分，基於大市前景未明，選股要非常小心。今個星期為大家介紹Westinghouse Air Brake Technologies Corporation(Wabtec)(US.WAB)，其為全球領先的貨運及運輸鐵路產業設備、系統、數位解決方案及增值服務供應商。

集團業務擴展的結構性增長因素，主要來自全球鐵路貨運和客運需求，兩者都有其基本需求，因此在不同經濟且周期中表現相對穩定，亦相對不受地緣政治等風險影響。事實上，市場預期集團2025年及2026年的每股盈利增長率將分別為約18%及15%，反映盈利持續增長。估值方面，其2026年預測市盈率為23.7倍（仍高於以往的平均估值），如果往後股價受近期的中東問題拖累而進一步下跌，或為買入機會。

