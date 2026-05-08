徐家健專訪 | AI盛宴「一將功成萬骨枯」，油價蝴蝶效應礙港樓復甦（有片）

中東戰雲未散，美股、韓股、台股卻在AI加持下齊創新高，惟恒生科指卻「斯人獨憔悴」。Pagoda智庫共同創始人及經濟研究總監徐家健接受訪問時表示，中東戰事、中美博弈帶來的諸多不確定性，令過往「聽故事，博反彈」的投資邏輯不再令人放心；投資者轉為追捧收息股背後，更折射香港人口老化的微觀因素。他預期，AI盛宴隨時「一將功成萬骨枯」，而油價若居高不下，蝴蝶效應恐影響港樓復甦。

人口老化，穩陣收息受捧

全球科技股高歌猛進，同有「科技」頭銜的恒科卻自去年10月高位下挫25%，不單ATM（阿里、騰訊、美團）齊失寵，就連硬核派的中芯(00981)、比亞迪(01211)亦屬差強人意。相比之下，銀行、地產、能源等一眾「老餅」收息股卻愈升愈有。

徐家健認為，此種畫風反轉首先有微觀因素，即香港人口老化令很多投資者熱衷穩陣收息；另一方面則是，曾經「四連跌」的港股於過去一兩年追落後，動力能否持續視乎宏觀局勢。然而，中美地緣博弈、平台股監管風暴、乃至最新美伊戰事，諸多不確定性令過往「聽故事，博反彈」的投資者轉為小心。加上以Mag7為首的龍頭美股氣勢如虹，股民紛紛「棄港投美」。

生科暴跌、科網泡沫殷鑑

他並特別提及一眾無盈利的生物科技股借《上市規則》第18A章赴港上市後，股價大上大落的往事。例如2019年3月攜「疫苗第一股」概念上市的康希諾生物(06185)，2021年2月股價高見449元，較22元招股價暴升20倍，其後於2022年10月暴瀉至40元。「那些公司股價最多跌到八九成都是有的，我想（投資者）都有一點嚇怕了」，以昔鑒今，自然對港股科技股趨保留。

對於近期人工智能的狂熱，徐家健直言，AI對經濟的革命是真實的，亦開始見到企業以AI為由裁員。若以20多年前的科網熱潮類比，日常生活至今受惠於互聯網，顯示AI同樣並非虛幻之物，因此對整個板塊有信心。不過，當年科網股不乏明星隕落，可見眼下AI玩家亦可能「100間裏只有一兩間可以（跑出）」。

通脹趨上行，加息押注增

眼見中東戰事顯著推高油價中樞，特區政府暫時僅推出柴油補貼、隧道費減半，有無低估影響？師承芝加哥大學經濟學派的徐家健認為，《基本法》明確香港維持資本主義的方式，加上財赤問題未徹底解決，「我想政府花錢還是要小心一點。」

他續指，油價上漲目前最直接的影響是交通，尤其是反映於機票燃油附加費上調、私家車油費開支增加。但始終私家車、海外旅行對基層而言並非必需品，加上市場有不同的機制自行調節（例如機票加價、巴士班次減少），對宏觀經濟的影響暫未見特別大。

不過他提醒，儘管香港首季GDP勢頭相當好，但未來一兩個月要密切留意通脹走勢。如霍爾木茲海峽無法重回戰前的營運狀態，能源及相關副產品對通脹的壓力會逐漸浮現，並影響聯儲局的貨幣政策決策，甚至影響香港住宅樓市復甦。與央行利率決策掛勾的互換合約最新顯示，債券交易員正加碼押注沃什執掌下聯儲會或先加息再降息。

【你點睇？】阿聯酋宣布退出OPEC，你認為阿聯酋退出OPEC會否影響油價？► 立即投票