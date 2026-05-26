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比拼華爾街－溫傑 | 美股又破頂，英偉達業績強勁（有片）

26/05/2026

　　回顧上周五（22日）美股市況，投資者憧憬美國與伊朗就結束衝突的談判將取得突破，配合當地國債債息持續回吐，都利好美股。三大指數均向好，道指及標指分別上升0.6%及0.4%，納指則升0.2%。昨日周一（25日）美國股市假期休市。

 

伊朗戰爭緩和有利美股

 

　　針對伊朗戰爭，根據媒體報道的最新消息，特朗普稱美伊兩國大致談妥恢復和平的諒解備忘錄，將重新開放霍爾木茲海峽。惟與此同時，伊朗外交部發言人則表示，雖然與美國就潛在諒解備忘錄中的許多議題得出結論，但這並不意味德黑蘭即將簽署協議。綜合而言，情況有所緩和，對股市有利。

 

　　一般相信，戰爭緩和將令油價下跌。事實上，執筆之時，布油回落至每桶98美元的水平。對於油價下跌與減息及債息變動的關係，市場出現兩種觀點：

 

　　l. 白宮經濟委員會主任哈塞特(Kevin Hassett)表示，預計一旦與伊朗達成協議，能源價格就會下降，將為美國聯儲局減息創造空間。

 

　　2. 多間大行認為，債券投資者擔心的不只是油價上漲造成的通脹壓力，還包括龐大的公共債務負擔，以及聯儲局等央行或將加息等因素。

 

短期減息無望

 

　　筆者的觀點是，債息上升的空間相對有限，但大家仍要關注上述多項因素的發展。至於貨幣政策，未來3個月料當局會保持息率不變，而若勞動市場情況轉差，今年年底前有機會減息一次。

 

　　上周聯儲局公布了其4月會議的紀錄，觀點與筆者相近，以下是部分內容：

 

　　l. 與會者普遍認為，通脹讀數持續偏高，再加上中東衝突的持續時間及其經濟影響的不確定性，可能使當局需要比先前預期更長時間維持目前的政策立場。

 

　　2. 數位與會者強調，一旦出現明確跡象顯示通脹確實重新回到下降軌道，或勞動市場出現更明顯的疲弱訊號，那麼下調聯邦基金利率目標區間很可能是適當的。

 

　　3. 許多與會者表示，他們偏好在會後聲明中刪除暗示未來政策方向偏向寬鬆的語句。

 

　　當然，若通脹持續穩定地高於目標，那麼進一步收緊政策很可能變得必要，但此情況暫時機會有限。

 

英偉達股價仍未見頂

 

　　英偉達(US.NVDA)是筆者一路以來都看好的股份（當然具體策略要視乎當時股價），其上星期發布了業績，以下作簡單回顧：

 

　　集團再度交出「超預期」的業績，上季（截至4月）收入飆至816億美元，按年增85%，數據中心佔752億美元，增幅達92%；毛利率維持在75%高位，調整後每股收益為1.87美元，超出市場預期。管理層同時宣布800億美元回購計劃，股息亦大幅提升，明顯向市場展示信心。更關鍵的是指引，集團預期今季收入遠高於華爾街預估，顯示AI需求仍非常強勁。

 

　　年底目標價為250美元，建議分注部署，並以中長線投資為主。

 

 

筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2026 21:03
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