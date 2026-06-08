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比拼華爾街－溫傑 | AI股突大跌，博通已回至買入區（有片）

08/06/2026

　　上周五（5日）美股突然大幅回調，道指與標指分別下跌1.4%與2.6%；科技股成為重災區，納指單日急挫4.2%，費城半導體指數更暴跌10.3%。這次跌勢來得急而猛，市場第一時間四處尋找「元兇」，但若把事件拆解，其實是三大因素同時觸發，令累積升幅龐大的AI 板塊瞬間失去平衡。

 

　　過去兩個月，AI相關股份升勢凌厲，從晶片、伺服器到供應鏈全面受惠。估值在高位時，市場自然變得敏感，只要有任何負面訊號，獲利盤與程式盤便會同時湧現。換言之，這是一個典型的「高處不勝寒」時刻，並非基本面突然逆轉。

 

三項因素打擊市場氣氛

 

　　市場最初把跌勢歸咎於博通(Broadcom)(US.AVGO)前一日公布的業績指引略低於預期，股價單日急跌15%，引發AI供應鏈全面調整。事實上，博通的長線AI收益仍然強勁，指引下修幅度有限，但短期累積顯著升幅的背景下，任何「不夠亮麗」的數字都會被放大，成為觸發調整的導火線。

 

　　另一個引發恐慌的說法，是SemiAnalysis的文章被部分媒體解讀為英偉達(NVIDIA)(US.NVDA)的Vera Rubin/NVL72伺服器機櫃將大幅下調記憶體規格，意味記憶體需求將急跌。然而，SemiAnalysis創辦人Dylan Patel已公開澄清，指這種解讀屬斷章取義，並非報告的整體結論。換言之，市場的反應更多是情緒化，而非反映AI產業鏈的真實需求。

 

　　真正令市場由「AI情緒」轉向「宏觀壓力」的，是美國5月就業數據遠超預期。非農新增職位達17.2萬，幾乎是市場預期（8.8萬）的兩倍，前兩月數據亦向上修訂，而失業率維持4.3%。數據公布後，市場迅速重新定價利率路徑：年底前加息25點子的機率升至38.2%，加息50點子的機率亦達10.9%。美國國債孳息同步抽升，10年期債息回升至4.53%，對估值敏感的科技股自然承壓。

 

　　綜合來看，AI板塊的急挫並非基本面出現重大轉折，而是大幅上升後，三大因素同時出現所引發的情緒性調整。短期波動難免，但中長線仍須觀察企業實際AI投資節奏、伺服器出貨與雲端資本開支是否持續改善。

 

留意通脹數據

 

　　本周美股的焦點將集中於通脹數據與債息走勢。本周公布的5月CPI將成為市場最關鍵的觀察點：若核心通脹仍然黏著，債息或再度上試高位，科技與AI板塊可能面臨第二輪調整；相反，若通脹回落，市場或可迎來短線喘息空間。筆者預期，CPI按月及按年將分別升0.5%及4.2%（上次數據為0.6%及3.8%），核心CPI按月及按年則估計分別升0.4%及3%（上月為0.4%及2.8%）。

 

　　同時，AI板塊在上周大幅回調後，市場會密切留意供應鏈企業對伺服器訂單、記憶體需求及GPU出貨節奏的最新評論，以判斷跌勢屬短期情緒波動，還是反映資本開支節奏放慢的早期訊號。整體而言，本周仍屬「通脹＋債息」主導的敏感時段，波動性料將持續偏高。

 

博通前景吸引

 

　　策略上，雖然現時難以預測調整的深度及時間，但暫時仍視之為分段部署的機會，除以往曾介紹的英偉達、Google(US.GOOG)及ARM(US.ARM)等股外，大家亦可以留博通。集團2026財年第二季（截至5月）的業績顯示，收入達221.87億美元，按年升48%；Non‑GAAP每股盈利2.44美元，略高於市場預期；最大亮點來自AI半導體收入達108億美元，按年暴增143%，並高於公司原先預測。

 

　　不過，市場失望之處在於指引不如預期。公司預期第三季收入約294億美元（按年升84%），但AI半導體收入指引為160億美元，低於市場預期的172億美元；同時，管理層維持2027年AI半導體收入「超過1000億美元」的長線指引，未有上調，令市場感到保守。

 

 

筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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