  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】高盛調低銀行股目標價　劈恒生至$116兼叫沽

02/02/2023

 

 

 

 

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

390.600

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

154.300

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.960

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 390.600
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 154.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.960
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 13.960
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 13.080
股份推介
  • 06680 金力永磁
  • 28.000
  • 目標︰$30.30
  • 00777 網龍
  • 19.280
  • 目標︰$19.90
  • 02057 中通快遞－ＳＷ
  • 232.000
  • 目標︰$240.00
  • 02362 金川國際
  • 0.750
  • 目標︰$0.745
  • 01368 特步國際
  • 10.560
  • 目標︰$13.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 390.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 110.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.960
  • 00388 香港交易所
  • 355.000
  • 00005 滙豐控股
  • 57.800
報章貼士
  • 02096 先聲藥業
  • 11.640
  • 目標︰$15.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 3.900
  • 目標︰$4.85
  • 01866 中國心連心化肥
  • 4.680
  • 目標︰$5.30
熱炒概念股
即時重點新聞

02/02/2023 12:11  【美鷹加息】匯豐維持最優惠利率5.625厘不變

02/02/2023 12:06  恒指半日高收90點報22162，百度續炒聊天機械人升近7%

02/02/2023 09:18  【美鷹加息】余偉文:美加息周期未結束，港元拆息或保持較高水平

02/02/2023 09:25  【聚焦人幣】人幣中間價大升362點報6.7130，近7個月高

02/02/2023 09:03  【通關復常】傳羅湖口岸下周一起正式通關，周二取消配額與核檢

02/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒２９億元，買美團沽騰訊

02/02/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】高盛調低本地銀行股目標價，降恒生至賣出評級

02/02/2023 12:27  《財資快訊》美電升報７﹒８４１４，隔夜拆息升至１﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》港股市底強將再試22700 百度再炒上空間不大
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】高盛調低銀行股目標價　劈恒生至$116兼叫沽
人氣文章

新聞>財經熱話

【部署策略】港交所跑贏大市曾升逾2%　短炒有較大獲利空間？
品味生活
生活
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)
人氣文章

樓市亮話．湯文亮

美聯儲局最多再加息0.25％
人氣文章

Foodie What’s On

日本票選牛丼連鎖店排行榜！日本人最愛Top3出爐！香港都有分店？第1名贏在種類夠多？
DIVA CHANNEL
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：沉寂的當代藝術市場近期有哪些新寵兒？六角彩子能保持過往成交？古典大師作品反而突破樽頸？
人氣文章

港女講男．妮洛

告別當年的Party animal！身邊有個知冷暖的人、感受安穩的生活和感情，才是最自在的人生？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚姻性生活有七年之癢，還是需要七年來培養？促進性愛，除了新鮮感，還有甚麼？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
廿四節氣立春 | 春天養生要養肝！多吃酸甘食物舒肝健脾！中醫推介2款茶+1湯水，清肝滋陰、護養陽氣
人氣文章
性事拒絕開燈因為焦慮身材！肌膚親密不可明著來，只能暗著做？嫌棄自己身體，怎能放鬆享受性愛？
人氣文章
由內到外全面關心顧客健康需要 ASANA 360以優質產品塑造優雅生活
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2023 12:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2023 12:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2023 12:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/02/2023 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/02/2023
《午市前瞻》港股市底強將再試22700 百度再炒上空間不大
人氣文章大行報告02/02/2023
【大行炒D乜】高盛調低銀行股目標價　劈恒生至$116兼叫沽
人氣文章財經熱話02/02/2023
【部署策略】港交所跑贏大市曾升逾2%　短炒有較大獲利空間？
人氣文章財經熱話02/02/2023
【美鷹加息】余偉文：美加息周期未結束　港元拆息或保持較高水平
人氣文章開市Good Morning02/02/2023
林家亨：受購車補貼退場拖累　料今年各車企交付量難及去年
人氣文章市場動向02/02/2023
Payment Asia帶動線上線下交易量　擴大商戶客戶群
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金