【大行炒D乜】資源股點揀好？一click入嚟就知道
21/09/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/09/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/09/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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