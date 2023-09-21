  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】資源股點揀好？一click入嚟就知道

21/09/2023

 

 

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

66.900

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.450

異動股

01919

中遠海控

8.190

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 33,963.84
    -106.58 (-0.313%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,320.06
    -9.94 (-0.230%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,211.81
    -12.18 (-0.092%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升47.079
變動率︰+4.514%
較港股︰-0.15%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升311.099
變動率︰+3.864%
較港股︰-0.80%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.287
變動率︰+3.413%
較港股︰-5.25%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升294.129
變動率︰+3.353%
較港股︰-0.63%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升13.650
變動率︰+5.568%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升10.700
變動率︰+5.211%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升101.840
變動率︰+5.207%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升88.300
變動率︰+4.982%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升7.130
變動率︰+4.699%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌244.880
變動率︰-4.232%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌20.590
變動率︰-4.366%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌70.960
變動率︰-4.649%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/09/2023 22:47 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/09/2023 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/09/2023 22:47 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 66.900
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.450
  • 01919 中遠海控
  • 8.190
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 68.450
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 129.600
股份推介
  • 00570 中國中藥
  • 3.390
  • 目標︰$3.80
  • 00517 中遠海運國際
  • 3.250
  • 目標︰$3.41
  • 01800 中國交通建設
  • 3.820
  • 目標︰$4.30
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.030
  • 目標︰$4.19
  • 00512 遠大醫藥
  • 4.150
  • 目標︰$4.696
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 313.600
  • 00001 長和
  • 41.900
  • 00941 中國移動
  • 68.200
  • 00388 香港交易所
  • 296.000
  • 00005 滙豐控股
  • 61.400
報章貼士
  • 01448 福壽園
  • 5.610
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.80
  • 01199 中遠海運港口
  • 4.850
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

22/09/2023 16:30  《盤後部署》恒指單日轉向上望18500，阿里中線目標150元

22/09/2023 18:33  《本港樓市》按保計劃放寬至1000萬或以下樓花，最高可借九成

22/09/2023 15:41  《新股上市》傳菜鳥最快下周提交香港IPO申請，擬集資逾78億

22/09/2023 15:27  屋宇署及地政總署向紅山半島僭建業主發清拆令及停止佔用土地通知

22/09/2023 15:07  【ＪＰＥＸ】林作：位於中環辦公室已終止租約，所有業務終止

22/09/2023 17:53  【北水炒Ｄ乜】淨流出４２﹒２８億元，買騰訊沽盈富

22/09/2023 08:21  【大行炒Ｄ乜】信義玻璃遭多間行降目標價、大行睇好小鵬

22/09/2023 12:02  《嚟緊炒Ｄ乜》京東集團築底成功，中線目標價１５０銀

22/09/2023 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１９９，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》外資持A股上限擬升，滬綜指止三連跌，蘋果新機熱賣
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】東亞推4個月定存息4.88厘，渣打6個月4.7厘
人氣文章

新聞>財經熱話

聯儲局鷹派立場提振美元拖累金價？金價後市如何走？金礦股可趁機吸？
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

銀行業AI起革命！大摩與OpenAI合研聊天機械人，化身財務顧問AI助手，瞄準富豪大客！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
人氣文章

生財有道

【高息定存】東亞推4個月定存息4.88厘，渣打6個月4.7厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

轉季護膚｜除了早C晚A ，還有早C晚B！Kiehl’s、Philosophy兩大護膚公式，抗氧保濕、舒緩轉季肌膚問題
人氣文章

Fashion

Dior／Celine／Louis Vuitton秋冬首飾上線！Petit CD古典珍珠戒指、Triomphe凱旋門晶石手鐲、LV Backstage超吸睛Monogram髮夾
人氣文章

港女講男．妮洛

拍拖卻過得像單身？總是被排到最後、半個月也不能見一面，還算是愛情？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
穩定交往多年，卻悶得要和陌生人調情！怕被伴侶發現卻仍要玩下去，是甚麼心態？
人氣文章
胃痛分虛實！外邪、情志、飲食不節痛法不同！胃酸少、消化不良、脾胃濕滯可吃甚麼緩解？
人氣文章
目標重要，還是過程重要？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/09/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/09/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事22/09/2023
《神州經脈》外資持A股上限擬升，滬綜指止三連跌，蘋果新機熱賣
人氣文章生財有道22/09/2023
【高息定存】東亞推4個月定存息4.88厘，渣打6個月4.7厘
人氣文章財經熱話22/09/2023
聯儲局鷹派立場提振美元拖累金價？金價後市如何走？金礦股可趁機吸？
人氣文章財經熱話22/09/2023
【收市短打】 恒指築雙底不破，9月調整已完？溫傑：現難言恒指已見底回升（有片）
人氣文章香港要聞22/09/2023
消委會遭黑客入侵料員工及月刊訂戶資料外洩，拒交50萬美元贖金
人氣文章香港要聞22/09/2023
JPEX | 林作3點鐘記者會精華
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金