大行報告 | 百度、京東、網易、名創優品、寧德及鋰電股最新評級/目標價，一click就知道
24/11/2025
．摩通、廣發齊升百度(09888)目標，分別看185元及181元
．野村下調京東(09618)目標至144元，維持買入評級
．多間大行齊點評名創優品(09896)，其中中銀國際看最淡46.1元
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
24/11/2025
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
更多大行報告
2025-11-20
2025-11-19
2025-11-18
2025-11-17
2025-11-14
2025-11-13
2025-11-12
延伸閱讀
24/11/2025 09:44 《異動股》富衛、禾賽等六股即將入通炒起，三一重工、劍橋科技今入通齊升
24/11/2025 10:38 《異動股》阿里(09988)績前漲近半成，關注AI與雲業務Q3增長表現
24/11/2025 10:26 《強積金》積金評級:11月強積金人均暫蝕4140元，年初至今賺近4萬元
24/11/2025 09:23 美聯儲復釋放減息預期，恒指高開232點報25452，網易新東方領漲
24/11/2025 10:26 《異動股》中海油中石油齊跌逾2%，油價回落紐油創五周新低
24/11/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒０５億元，買騰訊沽盈富基金
24/11/2025 08:43 【大行炒Ｄ乜】摩通大升百度目標逾七成兼升級，野村削舜宇目標四成兼降級
24/11/2025 11:33 《財資快訊》美電軟報７﹒７８２６，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 12:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 12:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/11/2025 12:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/11/2025 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話24/11/2025
車股相關｜廣汽機器人業務有睇頭？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N