大行報告 | 百度、京東、網易、名創優品、寧德及鋰電股最新評級/目標價，一click就知道

24/11/2025

摩通廣發齊升百度(09888)目標，分別看185元及181元

野村下調京東(09618)目標至144元，維持買入評級

．多間大行齊點評名創優品(09896)，其中中銀國際看最淡46.1元

 

大行報告 | 百度、京東、網易、名創優品、寧德及鋰電股最新評級/目標價，一click就知道

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

照顧者 情緒健康

