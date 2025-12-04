大行報告 | 高盛升中移動目標價至$105中電信$7.9，摩通看寧德$650
04/12/2025
．高盛升中移動(00941)目標價至105元，中電信(00728)7.9元
．摩通上調寧德時代(03750)目標價，由575元升至650元
．花旗維持中國財險(02328)評級及目標價不變
04/12/2025
