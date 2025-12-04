  • 會員
照顧者 情緒健康
大行報告 | 高盛升中移動目標價至$105中電信$7.9，摩通看寧德$650

04/12/2025

高盛中移動(00941)目標價至105元，中電信(00728)7.9元

摩通上調寧德時代(03750)目標價，由575元升至650元

花旗維持中國財險(02328)評級及目標價不變

 

大行報告 | 高盛升中移動目標價至$105中電信$7.9，摩通看寧德$650

 

即時重點新聞

04/12/2025 16:29  《異動股》藥明生物收市飆7%藥明康德升逾半成，美延遲發布國防戰略報告

04/12/2025 16:12  恒指午後有力破兩平均線，全日升175點收報25935，藥明系尾盤爆發

04/12/2025 16:17  【外圍經濟】日本央行本月加息機率上升，日圓抹去跌幅

04/12/2025 15:25  【宏福苑大火】網傳大批人士改地址騙災民資助，多間港銀加強保安措施，滙豐暫停接受更改住址至宏福苑

04/12/2025 16:10  【ＡＩ】黃仁勳：電力是AI發展最大瓶頸，解決方法是建造大量小型核反應堆

04/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７９億元，買小米沽騰訊

04/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗維持財險目標評級，滙證削石藥升百濟目標

04/12/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７８３６，一周拆息較上日升至２﹒１％

新股上市 | 遇見小麵上市前夕，內媒揭菜品均為預製菜，加盟店「只需準備剪刀和微波爐」新文章
比亞迪 | 從電車一哥到車圈恒大 比亞迪岌岌可危急尋破局良方新文章
宏福苑大火 | 網傳大批人士改地址騙災民資助，銀行公會指引港銀須查災民證，金管局稱將配合警方調查新文章
我做Marketing．Michael & Derek

AI x 玩具巿場擴張｜發展規模大增，為可實際購買不似預期？新文章
英倫出走日記．Cally

從倫敦Grenfell Tower到大埔宏福苑：兩場奪命火災的共同警號新文章
風水蔣知識

騙徒面相有得睇？蔣博士智破江相派老千招數分享＋防騙小貼士
Beauty Feature

追夢不設年齡限制！從全職媽媽到自家美容院，註冊香薰治療師Peggy Wong：「大膽一點，你看到的風景會更加大」 新文章
識食Hea住瘦．曾欣欣

糖尿病前期有轉機？最新研究指頭兩年是黃金逆轉期！從減脂和飲食習慣入手，好好管理血糖！ 新文章
Get it Beauty！．Michelle Yeung

唇膏幻化成雕刻藝術！Dries Van Noten聯乘本地藝術家May Sum，跨界美妝新體驗！
名人健康 │ 54歲趙學而呻久病未癒，火災及家人離世雙重打擊極心痛新文章
鯊魚襲擊 │ 26歲內地女網紅生理期潛水追鯊魚，拍片打卡遭咬傷新文章
駝背矯正問題：連續兩集橡筋帶輔助練習，強化背肌
新股上市 | 遇見小麵上市前夕，內媒揭菜品均為預製菜，加盟店「只需準備剪刀和微波爐」
03/12/2025 16:31

貨幣攻略

預算案爭議令英國施紀賢政府眾叛親離

03/12/2025 10:35

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

