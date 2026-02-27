大行報告 | 港交所績後最牛看$525新地$168，仲有百度、滙控、中銀最新評級/目標價
27/02/2026
．3間大行點評績後港交所(00388)，花旗最牛看其目標525元
．多間大行齊升新地(00016)目標價，最高看168元最低看143.8元
．麥格理下調百度(09888)目標至179元，維持跑贏大市評級
