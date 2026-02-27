  • 會員
大行報告 | 港交所績後最牛看$525新地$168，仲有百度、滙控、中銀最新評級/目標價

27/02/2026

．3間大行點評績後港交所(00388)，花旗最牛看其目標525元

．多間大行齊升新地(00016)目標價，最高看168元最低看143.8元

麥格理下調百度(09888)目標至179元，維持跑贏大市評級

 

大行報告 | 港交所績後最牛看$525新地$168，仲有百度、滙控、中銀最新評級/目標價

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

其他百度相關新聞：
百度｜季績倒退仍勝預期，大行力撐可趁低吸？
百度(09888) 李彥宏：核心AI新業務收入佔比快速提升，百度去年AI業務收入達400億元
【ＡＩ】數據指國產AI大模型月度使用量首次超越美國，稀宇M2.5模型居冠


其他地產股相關新聞：
地產股 | 新地中期多賺36%增派息，獲大行升目標股價飆7%破頂，地產股可以點揀？
港股 | 午市前瞻 | 港股或穿百天線惟科技股中線仍看好，新地難高追但料樓市穩中向上
【賣地計劃】甯漢豪︰2026/27賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙
《本港樓市》施永青料上半年樓價可升近15%，全年達標有餘
《券商精點》中信里昂上調新地目標價至148元，維持「優於大市」評級
《外資精點》花旗上調新地目標價至168元，維持「買入」評級
《外資精點》高盛上調新地目標價至164元，維持「買入」評級
《異動股》新地漲3%，中期多賺36%收入升32%，中期息稍增派至98仙

