大行報告 | 京東集團績後最牛看$190，內房回暖中國海外看$25潤地$45
13/05/2026
．京東(09618)績後富瑞最牛看190元，伯恩斯坦、麥格理齊給予跑贏大市評級
．瑞銀上調多隻內房股目標，評級齊籲買入
．大摩看好滙控(00005)、渣打(02888)，目分別看155.2元及221元
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13/05/2026
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 13:44
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