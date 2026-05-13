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大行報告 | 京東集團績後最牛看$190，內房回暖中國海外看$25潤地$45

13/05/2026

京東(09618)績後富瑞最牛看190元，伯恩斯坦麥格理齊給予跑贏大市評級

瑞銀上調多隻內房股目標，評級齊籲買入

大摩看好滙控(00005)、渣打(02888)，目分別看155.2元及221元

 

大行報告 | 京東集團績後最牛看$190，內房回暖中國海外看$25潤地$45

 

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13/05/2026 12:12  中美貿易磋商韓國展開，恒指半日先跌後升69點報26416，京東系一騎絕塵

13/05/2026 12:37  香港快運燃油附加費周六起來回共減100元

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13/05/2026 11:35  《財資快訊》美電軟報7.8283，隔夜拆息較上日微軟至2.7%

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 13:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 13:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2026 13:44
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