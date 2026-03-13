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陸東專訪 | 港股打好底上看三萬一，不投AI及機器人「新」概念有因（有片）

13/03/2026

　　中東戰雲密布，新版石油危機近在眉睫，拖累港股周初一度低見24906點，後市是吉是凶？有「星級分析員」之稱的陸東接受訪問，對恒指「三萬點」的目標不僅沒變，「堅信三萬、三萬一」。他認為，美國總統特朗普正尋求伊朗戰事下台階，港股在目前水平打底三個月至半年，下半年市況將更堅實，而「啞鈴策略(Barbell Strategy)」能兼顧收息和增長。

 

陸東專訪 | 港股打好底上看三萬三，不投AI及機器人概念有因

 

特朗普尋下台階，港股上看三萬一
　

　　美以2月28日對伊朗實施「史詩狂怒」的精準斬首，惟期望「政權更迭」未建其功，德黑蘭更企硬封鎖霍爾木茲海峽和大打消耗戰。陸東就此表示，特朗普衡量自己成敗的標準是股市升跌，眼見標普500指數於開戰後即錄五個月最大單周跌幅，對這場出師無名、出師不武（談判期間偷襲）的戰爭，他正尋求下台階，更何況暗殺神權國家的最高精神領袖，是犯了兵家大忌。

 

陸東專訪 | 港股打好底上看三萬三，不投AI及機器人概念有因

（AP圖片）

　
　　對於港股回調，他認為無論是因為戰爭、全球不確定性，還是通脹衝擊、滯脹擔憂，完全無改變對今年走勢前低後高的看法，還指會「更加好」，笑言「不肯回調我（反而）驚」。

　
　　他解釋，恒指去年錄逾五千(5570)點的升幅，如果今年續一路直上，可能未到三萬點就會有大調整；而現時在二萬六、二萬七水平肯回調，用三個月、半年時間去打底更利好下半年表現。「你問我還堅不堅信今年見三萬、三萬一，我仍然堅信，這個理念更加堅實。」

 

「公用」元素難大賺，部分純炒作
　

　　既然是「前低」，哪些股份值得低吸呢？陸東提及「啞鈴策略」，即一端是穩定派息的公用股，首選受惠AI用電需求的內地電力股，「息又高，估值又便宜，國策又支持」，形容非常抵買；另一端則是傳統科技股，兼具行業龍頭和市場動能的騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)。「500元邊騰訊、120元邊阿里同樣抵買。」

 

陸東專訪 | 港股打好底上看三萬三，不投AI及機器人「新」概念有因（有片）

（截自騰訊官網媒體資料庫）

　
　　不過，他直言「不喜歡」一些新上市的純粹炒作概念的「新」科技股，「又大隻、又無盈利，股價波動很大」。雖然陸東未有開名，但翻查資料，今年上市、仍錄虧損、市值大的科技股包括智譜(02513)及MINIMAX(00100)等，最新市值分別錄逾2300億及逾3100億元。

　
　　他並特別提及AI概念也好、機器人概念也罷，其實也類似20多年前的互聯網，技術成熟後的最大受益者是用戶端、而非供應端，因他們很大程度都有「公共事業」的元素，「沒甚麼可能賺到超額利潤，跟中移動(00941)一樣，所以也解釋了為何我不會投資(這些概念)」。

　
　　儘管陸東認為「新不如舊」，但個別「舊」的也要小心。除了風雨飄搖的美團(03690)，他還認為小米(01810)2024年量產SU7，隨即又推第二個車型(YU7)，提醒造車如無規模化能力並做到產量擴張，很難賺到大錢。

 

陸東專訪 | 港股打好底上看三萬三，不投AI及機器人「新」概念有因（有片）

（AP圖片）

 

消費股鬥燒銀紙，盈利未必獲提振
　

　　中國今年再將「提振消費」列為政府工作頭號任務，去年夏天股價齊創新高的新消費股F4（泡泡瑪特(09992)、老舖黃金(06181)、蜜雪冰城(02097)、毛戈平(01318)）能否回勇？他表示，對諸如泡泡瑪特這樣一炮而紅來去如風的商業模式不太理解，更指「不明為何那麼多人喜歡那隻公仔」。


　　茶飲、化妝品這些則似乎仍處擴張階段，他們通過很大的資本投入或者特許經營加盟，去大幅度覆蓋市場。但正如多年前上市的香港餐飲股，不惜在很貴的舖位插旗以展示品牌，很快就因利潤空間承壓而要縮小規模。陸東認為，跟對手鬥燒銀紙時，似乎忽略了一個問題，即對手死了之後，自己的盈利也都上不去。

 

　　立即去片：https://youtu.be/tpy41cnJNQ0

 

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2026 16:40
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