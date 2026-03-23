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大國博弈
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比拼華爾街－溫傑 | 大市走勢轉差，美光前景吸引（有片）

23/03/2026

　　伊朗戰事持續令油價高企，投資者擔心通脹將回升，並影響美國聯儲局的減息路線圖，上周五（20日）美股三大指數都顯著受壓。當中，道指及標指分別下跌1.0%及1.5%，納指的跌幅更為顯著，下跌2.0%。

 

　　中東問題及其相關的油價變化，繼續主導市場氣氛，大家需要密切關注。最新消息是，特朗普在社交平台表示，美國非常接近實現其在伊朗戰爭中的目標，正考慮收縮相關軍事行動，並呼籲使用霍爾木茲海峽的國家在必要時對該海峽進行護航和巡邏。若戰況能有所緩和，將有利全球風險資產。

 

聯儲局態度意外地鷹派

 

　　上周另一個重要因素是美聯儲局議息。當局一連兩日議息後，決定維持聯邦基金利率目標區間於3.5厘至3.75厘不變，符合市場預期。根據會後公布的利率點陣圖顯示，今年底利率中位數為3.4厘，與去年12月一致，意味年底前減息一次，幅度為0.25厘。

 

　　惟如果進一步分析，點陣圖中實有達七位委員認為今年底利率目標區間為3.5厘至3.75厘，即全年不減息！至於明年，有一位委員更認為會加息一次，另外三位則認為不會減息。筆者認為，各委員的態度較表面或市場所認為更加鷹派。更重要的是，伊朗戰爭於3月開始，其實並未真正反映於通脹及經濟數據之中。

 

　　根據Fed Watch，有6.1%機會當局會於10月加息。雖然機會甚低，但反映部分投資者開始改變他們對減息的預期。隨著戰事持續，相關因素仍會為大市帶來波動。

 

　　估計今周市場仍會由伊朗事件及油價所主導，另幾位美聯儲局委員將發表講話，值得留意。經濟數據則相對有限，只有PMI、申領失業救濟金人數及建築支出等。

 

美光績後股價受壓

 

　　美光科技（Micron Technology）US.MU)為一間專注於記憶體的半導體公司，是全球第三大動態隨機存取記憶體（Dynamic Random-access Memory, DRAM）供應商，以及第四大快閃記憶體（NAND Flash）供應商。集團上周公布優於預期的業績，可是數據公布後股價大跌，今次我們會簡單分析。

 

　　集團2026財年第二季（截至2月底止）收入238.6億美元，按年增196%，超出預期的200.7億美元；經調整純利達140.21億美元，勁增686%；經調整每股盈利12.2美元，亦超預期的9.31美元。由上述數據可見，上季業績非常強勁，遠優於預期。

 

　　至於今季的話，集團指引是營收將達約335億美元，高於去年同期的93億美元，意味繼續倍增，超分析師預期的243億美元；經調整每股盈利預計為19.15美元，超市場預期的12.05美元。

 

　　數據強勁但股價受壓，市場認為源於三大因素：

 

  • 股價早前顯著上升，部分投資者把握好消息出貨。
  • 憂慮資本開支（上調全年資本支出至超過250億美元，而2027財年將進一步大幅增加）
  • 增加投資預示未來產能增加，或令求過於供的情況改變。

 

估值其實甚為吸引

 

　　筆者的觀點是，業績反映記憶體市場根本供不應求，短期業績將持續高速增長。而就算增加投資，新增產能只會對2027年下半年或以後的供求帶來相對有意義的影響。重點是雖然股價大幅上升，只是受惠盈利升幅更大，估值並不貴（2026年預測市盈率不足10倍），每次回落都是分段買入的好機會。惟短期要留意大市情況，若整體市場顯著受壓，美光股價也會暫時受影響。

 

 

筆者並非證監會持牌人，並沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。
　　

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 02:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/03/2026 16:40
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