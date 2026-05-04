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比拼華爾街－溫傑 | 美股反覆向好，Google業績大爆發

04/05/2026

　　回顧上周五（1日）美股市況，受惠特朗普指美國對伊朗的軍事行動已結束，油價滑落帶動當日初段投資氣氛向好，可惜及後特朗普稱將上調歐盟汽車關稅，令市況出現反覆。最終三大指數個別發展，道指收市倒跌0.3%，而標指及納指則分別上升0.3%及0.9%。

 

　　跟進中東戰爭最新發展，前景仍然未明朗。根據媒體報道，雖然伊朗已由斡旋方巴基斯坦向美國轉交最新的談判方案，但特朗普指難以想象該方案能被接受。特朗普更於另一個場合表示，白宮存在重啟對伊朗空襲的可能性。各位戰友要繼續留意事態及油價發展，以調整投資策略。

 

聯儲局出現分歧

 

　　上周另一個重點是美國聯儲局議息，最後宣布維持聯邦基金利率目標區間介乎3.5厘至3.75厘，符合市場預期。惟要留意，局內的分歧日趨擴大，共有四張反對票，為1992年10月以來最多。進一步分析的話，該四張反對票的觀點並不一致。意思是四張反對票之中，一張來自理事米蘭（Stephen Miran），他主張減息0.25厘；另外三票則支持維持利率不變，但並不支持把放寬政策傾向的字眼放入聲明中。

 

　　與此同時，參議院銀行委員會以13票對11票通過沃什（Kevin Warsh）的下任聯儲局主席提名，稍後會交由參議院全院表決，有望在現任主席鮑威爾5月15日任期結束前完成確認程序。

 

留意勞動市場數據

 

　　今個星期大家仍要留意伊朗戰爭及企業盈利，除此之外，當局將公布多項經濟數據，其中以上月勞動市場數據最為重要，當中一如以往包括非農新增職位、失業率、勞動參與率及平均工資等四項數據。筆者的預測如下：

 

　　－職位增加5.9萬份

　　－失業率保持於4.3%

　　－平均每小時工資按月及按年分別上升0.3%及3.8%

 

簡單比較四大雲公司

 

　　雲服務作為市場其中一個焦點，以下為四大供應商第一季的財務表現，先以收入增長（指雲服務，不包括集團其他業務）作比較：

 

　　－微軟Azure按年增長39%，按季增加1個百分點。

　　－亞馬遜AWS按年增長28%，較去年第四季的24%明顯加速。

　　－Google Cloud按年增長63%，較去年第四季加速16個百分點。

　　－甲骨文OCI按年增長66%，較上一季度加速12個百分點。

 

　　市場份額方面（以收入計，按季比較）：

 

　　－亞馬遜AWS仍為市場領導者，份額42%，但繼續失去份額。

　　－微軟Azure份額保持相對穩定，約30%。

　　－Google Cloud升至22%以上

　　－甲骨文OCI份額提升至約5.5%

 

　　簡單結論是亞馬遜仍為市場領導者，首季收入增長亦有加速，可惜仍落後於整體行業，因此市場份額進一步下降；微軟則是本身有一定市場份額下仍能維持高增長；甲骨文OCI份額相對小，收入增速有優勢；最值得期待的會是Google Cloud。

 

Google若回調可吸納

 

　　Google的母公司Alphabet(US.GOOG)上星期公布業績，在AI帶動下全線業務向好，收入及盈利均優於預期。期內每股盈利達到5.11美元，遠優於市場預期的2.63美元。績後集團股價急升，現價計2026年的預測市盈率達26.6倍（歷史市盈率約29倍），現時入市的回報及風險比率並不吸引（其歷史市盈率交易區間為約20至30倍），建議候回調才吸納。

 

 

＊筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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