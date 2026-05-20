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林本利專訪 | 港股逢「七」必升，靜候溝貨時機，勿高追寧德時代（有片）

20/05/2026

　　港股在2025年創下8年最佳表現，但2026年畫風突變，恒指表現在全球主要市場包尾，科指更較去年10月高位下挫近三成。理大會計及金融學院前副教授、活道教育中心創辦人林本利卻於專訪大派「定心丸」，指出過去40年港股逢「七」必升，對明年「三萬點」目標有信心。他並分享自己擇時低吸的內地科技股「觀察名單」，並警告勿高追寧德時代(03750)。

 

持倉三分原則，仍可跑贏大市

 

　　恒科風光不再，過往集萬千寵愛於一身的ATMXJ更是走勢坎坷，素有投資騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)的林Sir有否受拖累？他表示，一向建議學生持股要平衡，自己亦奉行香港本地大藍籌、內地科技股、美股各佔三分之一的原則。因此，即使恒指來來去去徘徊二萬五、二萬六水平，內地科技股板塊普遍較高位跌了兩三成，例如騰訊由約680元高位跌至450元附近，但本地大藍籌年初至今升幅卻逾20%，「只要不集中某一些股份，仍可享受跑贏大市」。

 

　　那麼年初時關於恒指今年最高30000點的目標有無改變？他表示，當時中東戰事未爆發，亦未料通脹上升打壓減息預期，「有些東西轉變了⋯⋯可能就要遲一遲了」。但他笑言，對2027年實現此目標有信心，因過去40年歷史顯示，恒指逢「七」會例升。例如2017年從年頭升到年尾，2007年國企股造好，1997年慶回歸，1987年期指帶動。

 

投資看長線滙控是明證，趁跌吼中特估

 

　　即使各板塊表現「此一時，彼一時」，但怎樣才能低吸高沽？林Sir坦言，現在買入高息的中特估比較困難，因很多股份如中石油(00857)、中海油(00883)、建行(00939)等都升了很多，惟有趁回吐溝貨。例如中移動(00941)3月底時從高位跌一成至77元附近，他提醒學生大膽買入，轉眼又重上88元的一個月高位；再比如建行(00939)，年初至今漲了15%，但其歷史高位為9.39元，未來仍有機會破頂。

 

　　他特別提及滙控(00005)，即使是2007年10月最高位153.5元買入，但若計入2009年「12供5」供股價28元，平均成本也不過是116元左右，加上多年來收息，實際已「打和」有多。林Sir強調，股票要放長雙眼去看，不要因一些短暫的不利消息或者市場狀況波動，而影響投資的心理質素。

 

大戶解禁出貨，高追得不償失

 

　　儘管滿意自己的持倉個股，林Sir仍有留意其他投資標的，亦試過「踩雷」，例如他曾趁小米(01810)高見40多元時減持轉投其他科技股，惟走勢曾經標青的美團(03690)、攜程(09961)、網易(09999)，分別因外賣大戰、反壟斷調查、稅務傳聞而走低。此外，林Sir亦有關注百度(09888)及吉利(00175)，因前者可能分拆崑崙芯上市，後者則是表現最好的內地汽車股。

 

　　他表示，不妨留意上述股份何時有機會可以買入，但就切勿高追。林Sir並提醒，寧德時代(03750)自去年上市一路上升，雖有行業地位和實際盈利支持，但現在禁售期已完結，很多大戶會趁機出貨，「即將上市的SpaceX也好，寧德時代也好，高追之後到大戶出貨的時候，你就會損失慘重」。

 

　　立即去片：https://youtu.be/1FFlP7xFu9E

 

 

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