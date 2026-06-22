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比拼華爾街－溫傑 | 聯儲局放鷹未阻美股升勢，Costco宜先觀望（有片）

22/06/2026

　　上周五（19日）為美股假期，以上周四（18日）計，三大指數均向好，主要受惠於市場憧憬美伊臨時和平協議將生效，抵銷美國聯儲局今年稍後可能加息的憂慮。道指及標指當日分別上升0.1%及1.1%，納指則上揚1.9%。

 

　　要留意的是，伊朗局勢再現變數。美國與伊朗推遲就永久和平協議舉行面對面會談，而霍爾木茲海峽亦仍存在不確定性。

 

正式進入沃什年代

 

　　上周焦點之一是美聯儲局議息。雖然政策利率如預期維持在3.5厘至3.75厘區間，但新任主席沃什（Kevin Warsh）首次主持的會議卻意外偏鷹。他在記者會上多次強調物價穩定的重要性，指出通脹長期高於目標對民眾造成負擔，並幾乎沒有提及就業市場，反映政策優先順序已明確傾向抗通脹。投資者現時估計年底前加息的機會接近九成。

 

　　此外，利率點陣圖也呈現明顯偏鷹訊號。19名官員中（其實只有18名，因沃什未提交點陣圖），有9人預期今年至少加息一次，其中6人更預期需要加息兩次；相比之下，3月時沒有任何官員預測今年會加息。這反映決策層對通脹黏性的憂慮升溫，亦令市場重新評估「利率維持更長時間」的可能性。

 

　　值得注意的是，沃什刻意淡化點陣圖的重要性，指出官員對預測本身缺乏把握，經濟前景存在高度不確定性。這種「不再依賴前瞻指引」的取態，與他上任前批評聯儲局溝通過度依賴預測的立場一致。

 

　　與此同時，沃什已開始落實其改革承諾。會後聲明篇幅大幅減少，措詞簡潔直接，顯示他希望降低市場對語言細節的過度解讀。他亦宣布成立五個工作小組，檢視美聯儲局在不同範疇的運作。有投資者相信，當局未來或取消每次議息後的記者會。對市場而言，這意味未來政策訊號可能更集中於聲明與數據，而非口頭指引。

 

本周關注通脹及債息

 

　　展望本周，市場焦點將集中於兩項訊號：一）債息是否延續上行；二）企業盈利預測能否抵銷利率壓力。若債息升勢受控，而盈利預期保持上調，市場有望維持高位震盪；相反，若債息再度急升，高估值板塊或面臨新一輪調整。

 

　　宏觀方面，市場仍關注通脹走勢與實體經濟表現。5月核心PCE料上升約0.3%，增速快於核心CPI，主要受投資組合管理費用推動。耐用品訂單因飛機需求轉弱，料下跌約5%，但扣除運輸後，料仍增0.4%，反映AI設備投資需求強勁。

 

Costco估值偏高

 

　　有投資者問到Costco(US.COST)的前景。一如筆者過往在本專欄及美股節目中的評論，集團在零售行業中仍具備長期增長優勢，主要來自四大結構性因素：

 

　　－會員制度具高度黏性，續會率長期維持高水平，為收入與現金流提供穩定且可預測的基礎。

　　－門店擴張管道穩定，國際市場仍處於早期滲透階段，增長可見度高。

　　－同店銷售多年保持穩定，反映具競爭力的定價策略與穩定客流。

　　－盈利平穩增長，受惠於支出控制、採購規模及高質量的會員費收入。

 

　　整體而言，Costco的營運模式穩健，結構性優勢明確，但估值偏高。2026年預測市盈率達46倍，除非出現較大回調，否則暫不宜大手買入。

 

　

 

筆者並非證監會持牌人，沒有擁有上述建議股份發行人之財務權益。

 

《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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