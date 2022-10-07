  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】高盛籲買入匯控　渣打兼升目標價　click入嚟睇下

07/10/2022

 

 

 

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.450

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

40.200

異動股

01114

華晨中國

2.080

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.500
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 40.150
  • 01114 華晨中國
  • 2.080
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 201.800
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 231.800
股份推介
  • 02866 中遠海發
  • 1.070
  • 目標︰$1.21
  • 02319 蒙牛乳業
  • 32.600
  • 目標︰$39.00
  • 00906 中糧包裝
  • 3.700
  • 目標︰$3.55
  • 06610 飛天雲動
  • --
  • 目標︰--
  • 01093 石藥集團
  • 7.630
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 273.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.500
  • 00005 滙豐控股
  • 41.600
  • 00388 香港交易所
  • 280.600
  • 00001 長和
  • 44.900
報章貼士
  • 02217 譚仔國際
  • 2.280
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 280.600
  • 目標︰$390.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 9.910
  • 目標︰$10.94
熱炒概念股
即時重點新聞

07/10/2022 09:25  恒指低開160點報17851，科指跌51點報3608

07/10/2022 09:24  【新冠肺炎】傳港府高層要求抗疫專家勿再推動「0+0」

07/10/2022 09:12  港府建議膠袋徵費加至1元，目標今年12月31日起實施

07/10/2022 07:53  【企業盈警】華潤水泥(01313)料9個月盈利顯著減少

07/10/2022 10:30  【保衛人仔】機構料第四季人幣續貶至7.45，明年有望回升

07/10/2022 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛升匯控、渣打目標，摩通狠劈東方海外近半目標

07/10/2022 10:16  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９７，港元隔夜拆升１﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】高盛籲買入匯控　渣打兼升目標價　click入嚟睇下
人氣文章

新聞>中國故事

【保衛人仔】機構料第四季人幣續貶至7.45 明年有望回升
人氣文章

新聞>中國故事

【保衛人仔】人幣首三季跌逾11%外資急撤 進出口潮退考驗外儲
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

國泰大裁員兩年後「翻啅」舊員工！「好馬不吃回頭草」是真理嗎？重返舊公司前必須考慮的4個問題！
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

面相學｜CoCo Chanel是天生的創意女神、時尚女王？除了才情、傲氣，她還擁有一副十足的「戰鬥格」！
人氣文章

娛樂情報

曾為加薪被嘲未夠紅萌退意 林曉峰幸獲曾志偉鼓勵
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

性高潮，是女人會偽裝、男人卻樂在其中的遊戲？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

年輕主廚重新演繹傳統意菜：驚喜紅蝦Burrata芝士、脆皮北極紅點鮭、Piedmont名物慢煮小牛肉
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

上環新派居酒屋！拍賣級陣容魚鮮任選！必食油香滿滿吞拿魚下顎、黃金醬燒龍蝦+龍蝦粥、3種邪惡食法宮崎A4和牛
健康好人生 Health Channel
人氣文章
經常口乾多尿，可能係糖尿？晚上睡覺嘴巴又乾又苦，或是這5種疾病信號！
人氣文章
居家安老｜跨越年齡界限！打造「全齡住宅」由家具開始？新手照顧者必睇！
人氣文章
疫下9成照顧者精神壓力大，小心抑鬱！專家推介平價食材，攝取6大快樂營養素！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/10/2022 11:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/10/2022 11:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/10/2022 11:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/10/2022 11:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章大行報告07/10/2022
【大行炒D乜】高盛籲買入匯控　渣打兼升目標價　click入嚟睇下
人氣文章中國故事07/10/2022
【保衛人仔】機構料第四季人幣續貶至7.45 明年有望回升
人氣文章中國故事07/10/2022
【保衛人仔】人幣首三季跌逾11%外資急撤 進出口潮退考驗外儲
人氣文章開市Good Morning07/10/2022
溫鋼城：恒指16100點仍未見底　最淡看15000點
人氣文章財經熱話07/10/2022
【虛幣世界】油價再升美股連跌，加密貨幣小幅高走
人氣文章財經熱話06/10/2022
憧憬二十大後放寬入境兼逢國慶旅遊熱　中資航空股借勢高飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金