大行報告 | 百度搞分拆最牛看$255.2最熊$126.8，德銀點評汽車股降比亞迪目標至$135
05/01/2026
．百度(09888)搞分拆大行齊點評，華泰最牛看255.2元滙證則熊看126.8元
．德銀點評汽車股，降比亞迪(01211)目標至135元
．伯恩斯坦下調舜宇(02382)目標價，評級則維持跑贏大市
05/01/2026
