  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

大行報告 | 百度搞分拆最牛看$255.2最熊$126.8，德銀點評汽車股降比亞迪目標至$135

05/01/2026

百度(09888)搞分拆大行齊點評，華泰最牛看255.2元滙證則熊看126.8元

德銀點評汽車股，降比亞迪(01211)目標至135元

伯恩斯坦下調舜宇(02382)目標價，評級則維持跑贏大市

 

大行報告 | 百度搞分拆最牛看$255.2最熊$126.8，德銀點評汽車股降比亞迪目標至$135

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

76.050

異動股

01378

中國宏橋

33.080

異動股

09901

新東方－Ｓ

44.060

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 76.050
  • 01378 中國宏橋
  • 33.120
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 44.060
  • 06090 不同集團
  • 76.750
  • 08341 艾碩控股
  • 0.240
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 17.690
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 28.780
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 36.840
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 13.660
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 193.400
  • 目標︰$210.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 153.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.320
  • 09992 泡泡瑪特
  • 196.900
  • 00005 滙豐控股
  • 124.700
  • 00700 騰訊控股
  • 625.500
報章貼士
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 76.400
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 18.920
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 87.350
  • 目標︰$100.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/01/2026 12:52  《午市前瞻》政局變化無礙港股升勢，專家評點委國變天對市場影響

05/01/2026 12:34  澳博(00880):擬議發行美元計價優先票據，擬用作現有債務再融資

05/01/2026 12:06  港股先升後回半日軟21點報26316，A股追落後北水續掃貨

05/01/2026 12:09  【新股上市】羅兵咸料今年本港IPO集資額最多3500億元，有機會排全球三甲內

05/01/2026 11:54  《異動股》南京熊貓暴升逾四成腦動極光漲兩成，腦機接口概念落鑊

02/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

05/01/2026 08:38  【大行炒Ｄ乜】百度分拆晶片業務獲大行升目標，德銀削多家車企目標價

05/01/2026 11:43  《財資快訊》美電軟報７﹒７９００，隔夜拆息較上日微軟１４基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

委內瑞拉 | FOCUS | 《三體》預言成真？侵侵明控石油暗渡礦產新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

快手 | 可靈AI於海外市場受歡迎惹憧憬，獲券商唱好股價飆一成可否追入？新文章
人氣文章

新聞>專訪

比拼華爾街－溫傑 | 美股連升3年，2026心水股分享（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

麥當勞優惠｜1月2日起連續7日！$10九件麥樂雞／$25雙層魚柳飽配中汽水／$20四件脆香雞翼配中汽水新文章
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台 | 港股上望30000點？| 機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？新文章
人氣文章

女子愛財．唐德玲

家居保險三大保障怎樣買？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

Pinterest 2026年流行趨勢預測！蕾絲元素強勢回歸、古董胸針點綴穿搭！如何穿出「Glamoratti 」80 年代奢靡感？ 新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

把傷痛留在2025——金宇彬與申敏兒的愛情啟示
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

思辨的飛刀——悼李天命先生
健康好人生 Health Channel
人氣文章
家居健康｜拜神燒香30年致全家鉛中毒，醫生揭毒素難清除
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
女星整容 │ 23歲女團前成員自爆花30萬，公開整容前照片震驚網民
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2026 15:10
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2026 15:11
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2026 15:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/01/2026 14:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS05/01/2026
委內瑞拉 | FOCUS | 《三體》預言成真？侵侵明控石油暗渡礦產
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

斬首行動的戰略後果和風險

05/01/2026 10:37

大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區