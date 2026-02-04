  • 會員
大行報告 | 滙控、快手、百度、網易、石藥、神華及農行最新評級/目標價

04/02/2026

法巴滙控(00005)目標價由131.75元升至150.96元，評級維持跑贏大市

大華繼顯快手(01024)及百度(09888)目標價，分別看100元及176元

高盛網易(09999)目標至264元；中銀國際亦降至250元

 

 

 

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？

異動股

異動股

01501

瑛泰醫療

31.980

異動股

08340

紫荊國際金融

0.700

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

455.000

