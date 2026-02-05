大行報告 | 摩通升滙控目標兩成，百勝中國績後獲多間大行升目標
05/02/2026
．摩通升滙控(00005)目標兩成至165元，維持超配評級
．百勝中國(09987)績後獲多間大行升目標，其中瑞銀最牛看528.08元
．中信里昂升快手(01024)目標價，由83元升至85元
05/02/2026
