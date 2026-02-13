大行報告 | 華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半
13/02/2026
．華虹(01347)績後獲大行齊升其目標，花旗牛看115元
．高盛看淡IP股，其中削泡泡瑪特(09992)目標近一成半至300元
．3間大行調升藥明生物(02269)目標，其中摩通由37元升至51元
13/02/2026
IPON