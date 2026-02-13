  • 會員
山今養生智慧
大行報告 | 華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半

13/02/2026

華虹(01347)績後獲大行齊升其目標，花旗牛看115元

高盛看淡IP股，其中削泡泡瑪特(09992)目標近一成半至300元

．3間大行調升藥明生物(02269)目標，其中摩通由37元升至51元

 

大行報告 | 華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半

 

異動股

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

105.100

異動股

02628

中國人壽

32.640

異動股

06696

多想雲

1.430

  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 105.100
  • 02628 中國人壽
  • 32.640
  • 06696 多想雲
  • 1.430
  • 03998 波司登
  • 4.790
  • 01929 周大福
  • 14.030
  • 00992 聯想集團
  • 9.200
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 520.500
  • 目標︰$582.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.010
  • 目標︰$12.60以上
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.630
  • 目標︰--
  • 03339 中國龍工
  • 3.370
  • 目標︰$4.20
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.320
  • 09992 泡泡瑪特
  • 247.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.000
  • 00388 香港交易所
  • 405.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 81.000
  • 03996 中國能源建設
  • 1.180
  • 目標︰$1.50
  • 06865 福萊特玻璃
  • 11.330
  • 目標︰$14.00
  • 01209 華潤萬象生活
  • 48.000
  • 目標︰$53.00
即時重點新聞

13/02/2026 12:45  《午市前瞻》騰訊料守啡底恒指跌幅有限，智譜非憑空炒作但入手要等等

13/02/2026 12:07  東亞(23)去年純利倒退24%至35億元，全年共派61仙減逾一成

13/02/2026 12:39  沃爾核材H股(9981)上市即日已獲調入港股通

13/02/2026 12:06  恒指半日跌484點報26547，紫金國壽齊挫半成，聯想海底撈逆市升2%

13/02/2026 12:22  【地皮截標】筲箕灣東大街住宅地截標，至少收8份標書，信置、嘉華及中海外等入標

13/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒６７億元，買騰訊沽藥明生物

13/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半

13/02/2026 11:35  《財資快訊》美電穩報７﹒８１５８，隔夜拆息較上日微軟至１﹒…

大行報告 | 華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半
3分鐘熱炒股點評｜AI半新股逆市沖高！股價愈升愈有？新文章
異動股｜三桶油齊插3%，國際能源署下調全年需求增速預測新文章
娛樂

賀年串流平台煲劇｜Disney+兩大影帝《韓國製造》迎第2季，Viu《黑白大廚》烘焙版同樣刺激
玩樂假期

CON-CON HONG KONG｜動漫／IP／潮流文化盛會！港日歌手打造最強音樂會：AK@MIRROR、Tyson Yoshi、高橋洋子 新文章
智叻生活．Ada Chow

佳節防騙攻略｜電話、社交媒體、網購陷阱高危，教你保護財產安全
香港‧寶‧藏．Alex Lai

這個二月，為她與教授留一席——在坂本龍一的音樂裡再次重逢
識食Hea住瘦．曾欣欣

食量非關鍵 ？五個EatClean飲食建議助你食得更多，熱量更少！
「世」界味覺之旅．Saii Lee

日本米芝蓮二星傳奇「壽司芳」登陸澳門！揚海老芋配北海道海膽、岡山牡蠣壽司，時令奢華Omakase！
名人健康｜73歲李家仁醫生暴瘦現身，說話狀況惹健康隱憂
名人保養｜42歲苟芸慧離婚後復出，新疆雪景下騎馬亮相，網民激讚狀態極佳新文章
名人健康｜55歲陳松伶自爆婚前驚揭不育，已規劃晚年入住老人院
大行報告 | 華虹績後獲大行升目標，高盛看淡IP股削泡泡瑪特目標近一成半
