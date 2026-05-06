大行報告 | 滙控績後最牛看$165，長和目標價$67-$81.5元
06/05/2026
．滙控(00005)績後大行齊點評，最牛看165元
．長和(00001)目標價看67元至81.5元
．廣發升平保(02318)目標至81.4元，另維持新華保險(01336)目標66.84元不變
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2026 12:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/05/2026 12:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/05/2026 12:10
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