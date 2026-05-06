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大行報告 | 滙控績後最牛看$165，長和目標價$67-$81.5元

06/05/2026

滙控(00005)績後大行齊點評，最牛看165元

長和(00001)目標價看67元至81.5元

廣發平保(02318)目標至81.4元，另維持新華保險(01336)目標66.84元不變

 

大行報告 | 滙控績後最牛看$165，長和目標價$67-$81.5元

 

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