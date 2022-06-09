《京城近觀》北京煙火氣重臨

6月6日星期一，剛剛過完一連三天的端午小長假，周一是上班的日子，很多北京群眾都比放假前更高興。一是北京終於恢復堂食，煙火氣重臨。二是更多人能回到久違的辦公室上班，一切都在慢慢「恢復正常」，沒有比這更值得高興的事情。



北京恢復堂食的第一日，有餐廳滿座率只有約一半。（黃燕明攝）



「報復性堂食」沒有出現



在經歷了一個多月的暫停後，北京恢復堂食了。從5月1日的五一小長假開始，到6月5日端午小長假，漫長的一個月，很多人都在苦苦地等待。在沒有堂食，只有外賣的日子，「花式」吃飯的姿勢各種各樣。有的人拿到外賣後就在店外站著直接吃起來，餐廳外賣排一條隊伍，站著吃東西的人也自動形成一條隊伍。講究一點的人，把食物拿到附近街道上的休憩長椅，或是公園長椅上開餐，幾個外賣盒子擺放整齊，底下鋪上一條野餐的餐巾，吃起飯來倒也別有一番風味。



但塑膠盒裝的美食怎麼也吃不出瓷碗的感覺，也享受不了餐廳服務員的高品質服務。尤共是居家辦公一個多月近乎足不出戶以後，對堂食的需求就更大。不過，跟「報復性消費」一樣，「報復性堂食」也沒有出現。堂食重新開放的第一天，據小記觀察，附近的一些過去經常滿座的餐廳，大約只有一半顧客。除了因為堂食需要72小時的核酸證明，對疫情仍有恐慮，不願意去人多聚集的的地方也是一個重要因素。有朋友說，她回到辦公室上班的頭一件事，就是簽署承諾書，承諾上班回家兩點一線，包括餐廳在內，哪裏都不去，最大限度降底感染的風險。

北京巿民到公共場所需持72小時核酸證明，檢測點排隊的人不少。（黃燕明攝）



面臨同樣情況的還有健身房。在重新開放堂食的同時，關了一個多月的健身房和團操課終於也重開。久不上課的健身教練笑說，習慣了對著手機鏡頭上直播課，太久沒見人，突然變得社恐。有學員興奮的趕緊回去上第一節課，也有人顧慮重重繼續觀望，餐廳都不能去，健身房跟公司只有10分鐘距離，也是咫尺天涯，餐廳、健身房仍然遙遠。



禁止堂食期間，餐廳員工到附近人流較多地方叫賣食物。（黃燕明攝）



72小時做一次核酸的「新能源人」



隨著一個個區恢復正常生活秩序，「天選打工人」消失了，「新能源人」出現了。「新能源人」指每隔N個小時就要前往指定地點進行核酸檢測，以保證手機綠碼，否則無法行動的人類。大家互相取笑人的保質期比食物還短。容易變壞的豆腐的保質期都有五天，而在北京的「新能源人」只有72小時，這已經比起端午節前的48小時延長。72小時核酸檢測口訣也出現：「周一做，周一做，周一做完周四做；周四做，周四做，周四做完周日做……」口訣一共8句，從周一開始，周四、周日、周三、周六、周二、周五，循環往複。



北京的打工人，基本上都在關注，哪裏做核酸的人少，常態化核酸點的開放時間是什麼。現在的北京人不是在去做核酸的路上，就是在排隊核酸中。不再全區大規模集體核酸後，有些核酸點已收縮撤點，每個核酸檢測點的營業時間也不時調整，在三十多度的高溫下排隊核酸不易。為了自己的出行方便，最保險的做法是，隔天做一次核酸。



值得期待的是，一切都在變好，車水馬龍正在北京慢慢地回來。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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