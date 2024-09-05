颱風摩羯．不停更新 | 天文台︰傍晚6時20分改發八號，教育局宣布周五日校停課

有關於颱風/暴雨下，港交所之交易安排 （點擊）

16:58更新

香港天文台：八號烈風或暴風信號會至少維持至明日正午12時

香港天文台表示，隨著摩羯進一步靠近，今晚本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。預料與摩羯相關的烈風區在明早仍然會影響珠江口一帶，八號烈風或暴風信號會至少維持至明日（6日）正午12時。



根據港交所現行交易安排，明日開市前時段及早上交易時段將被取消。若香港天文台於明日中午12時解除八號烈風或暴風信號，下午交易時段將於下午2:00開始，而若香港天文台在中午12時之後才解除信號，則全日停止交易。

16:44更新

港鐵列車8號信號維持有限度服務，九巴城巴服務至生效後兩三小時

港鐵(00066)及巴士公司公布風暴下服務安排，港鐵(00066)下午3時逐步加強服務。8號信號生效時，港鐵列車和輕鐵會維持有限度服務，港鐵巴士會在8號信號懸掛3小時後暫停服務，高鐵會維持正常。



九巴及龍運會加強服務，所有路線維持至8號信號生效後至少兩小時，有33條路線會一路維持有限度服務，接載乘客來往港鐵站及口岸。



城巴加強下午時段服務，日間服務會維持至8號信號生效後約兩至三小時，B3X、B7、S1三條路線會維持有限度服務。



落馬洲一皇崗穿梭巴士宣布，會維持正常服務至八號信號生效後最少兩小時，並在有需要時加密班次；其後班次會調整至每30分鐘一班。

15:00更新

大灣區航空取消明日至少4航班

大灣區航空宣布，受到超強颱風「摩羯」影響，部分航班服務有所調整，將會取消明日由香港往東京的HB320、東京往香港的HB321、香港往大阪的HB344、大阪往香港的HB345航班。

另外暫有兩航班更改出發時間，由香港往馬尼拉的HB231，最新出發時間改為9月7日凌晨12時05分；馬尼拉往香港的HB232，最新出發時間改為9月7日凌晨3時10分。

14:58更新

天星小輪往來尖沙咀航線今晚7時半後停航

三號強風信號現正生效，天文台考慮在下午4時至7時之間之間改發八號烈風或暴風信號。天星小輪宣布，分別來往中環至尖沙咀和灣仔至尖沙咀的渡輪，尾班船將於晚上7時30分開出。

14:54更新

香港快運取消今明兩日至少22航班

受超強颱風摩羯吹襲影響，香港快運取消今明兩日部份航班，包括今日6班來往香港至大阪、首爾和布吉的航班；明日16班涉及來往香港至大阪、清邁、三亞、克拉克、高雄、峴港、台北和東京的航班。



快運表示，已為受影響的乘客安排替代航班，並可按電郵通知中的航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。香港快運亦建議旅客在前往機場前先查看航班狀況，並留意香港快運的最新公布。

14:53更新

國泰(00293)料今日無航班因颱風而取消

三號強風信號現正生效，天文台考慮在下午4時至7時之間之間改發八號烈風或暴風信號。國泰航空(00293)表示，預計今日無航班因颱風而取消，建議乘客在航班起飛前最少3小時抵達機場，確保預留充裕時間辦理登機手續，以及通過安檢及前往登機閘口。國泰會密切留意天氣狀況，持續更新網站提供最新消息。

另外，國泰建議乘客在自助訂位管理服務上登記聯絡資料，確保能通過短訊或電郵收取最新航班資訊，並在前往機場前，先查看航班狀況，國泰會豁免更改機票的手續費，方便乘客彈性安排行程，但須在本月7日前完成更改

14:04更新

教育局：夜校今晚停課，明日所有日校停課

香港天文台宣布會在今日（5日）下午6時20分改發八號信號，教育局亦宣布夜校今晚將停課。同時，當天文台今日下午發出預警八號熱帶氣旋警告信號，所有日校（包括中學及小學）亦將停課。考慮風暴現時的最新發展及天文台的預測情況，為確保學生的安全，教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心）明日（6日）將繼續停課。視乎風暴將會的發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。

另外，天文台預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，明日有狂風大驟雨及雷暴。考慮風暴現時的最新發展及天文台的預測情況，為確保學生的安全，教育局宣布所有日校(包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心)明日(6日)將繼續停課。視乎風暴將會的發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。

11:55更新

天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號 。

11:34更新

陳國基：已指示各部門做好應對颱風準備

政務司司長陳國基在社交網頁表示，隨著超強颱風摩羯逐漸靠近香港，天文台已宣布考慮在下午4時至7時之間改發八號烈風或暴風信號，他已指示各政府部門做好各方面準備工作，以及應急和善後的部署，致力保障市民的生命財產和公共安全。



陳國基指，特別提醒各部門必須為颱風以及大雨所帶來的水浸、山泥傾瀉、塌樹等風險做好超前準備。相關部門幾天前已開始進行加強預防工作，包括在一些風險較高的地方，例如近岸和低窪地區、行人隧道、行車隧道等進行特別巡查及緊急清理渠道，並向位於低窪地區的村落提供沙包和裝設擋水板的設備，務求將颱風為香港帶來的影響降至最低。

09:29更新

天文台表示，與「摩羯」相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶，本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今日下午6時20分改發八號烈風或暴風信號。

天文台指，由於「摩羯」發展成熟，受其外圍環流影響，本港多處地方吹強風，高地間中吹烈風。按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。

天文台表示，與摩羯相關的強雨帶會在今日稍後逐漸影響本港，明日有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動，進行戶外工作或活動的市民亦請留意天氣變化。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時51、51及50公里，最高陣風分別超過每小時60、69及76公里。

07:55更新

超強颱風摩羯發展成熟

三號強風信號現正生效。天文台表示，考慮在今日（5日）下午4時至7時之間改發八號烈風或暴風信號。



天文台表示，超強颱風摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，今早本港普遍風力增強，高地間中吹烈風。



按照現時預測路徑，摩羯將會在今晚至明早（6日）在本港西南300公里左右掠過，預料與摩羯相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區的風力會進一步增強，天氣轉壞。

撰文：經濟通新聞組

《說說心理話》運動員強大心理質素如何煉成？張小倫分享最挫敗經歷，及後怎樣重整旗鼓？► 即睇